В России замедлились темпы заражения коронавирусом

Таким образом, согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, число инфицированных снижается второй день подряд.
Всего в 85 российских регионах зарегистрировано 62 773 случая заражения коронавирусом. Погибли 555 человек, 4891 вылечился.
Лидер по числу заболевших — Москва (33 940 пациентов). При этом в столице возобновился рост госпитализаций с подозрением на COVID-19. "Если четыре дня назад в сутки госпитализировали около 1300 человек, в начале недели эта цифра увеличилась до 1400. Вчера было зафиксировано 1800 случаев, и на сегодня этот показатель достиг 1900 госпитализаций в стационары в сутки", — сообщили в оперштабе.
Распространение COVID-19
Среди наиболее подверженных COVID-19 государств — США, Испания, Италия, Франция и Германия. Россия в этом списке занимает десятое место.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.