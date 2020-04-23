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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-23T12:42
https://ria.ru/20200423/1570453489.html
В России замедлились темпы заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/13/1570263847_0:278:3147:2048_1036x0_80_0_0_e0b2388b1a3450bf86a24597ae327132.jpg
РИА Новости

В России замедлились темпы заражения коронавирусом

11:52 23.04.2020 (обновлено: 12:42 23.04.2020)
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© РИА Новости / Валерий МельниковАвтомобиль скорой помощи на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
Автомобиль скорой помощи на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России зафиксировано 4774 новых больных COVID-19 — на 868 и 462 человека меньше, чем 21 и 22 апреля соответственно.
Таким образом, согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, число инфицированных снижается второй день подряд.
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Всего в 85 российских регионах зарегистрировано 62 773 случая заражения коронавирусом. Погибли 555 человек, 4891 вылечился.
Лидер по числу заболевших — Москва (33 940 пациентов). При этом в столице возобновился рост госпитализаций с подозрением на COVID-19. "Если четыре дня назад в сутки госпитализировали около 1300 человек, в начале недели эта цифра увеличилась до 1400. Вчера было зафиксировано 1800 случаев, и на сегодня этот показатель достиг 1900 госпитализаций в стационары в сутки", — сообщили в оперштабе.
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Распространение COVID-19

Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, проник на территорию 185 стран. По информации ВОЗ, в мире зарегистрировано свыше 2,47 миллиона заболевших, 169 тысяч умерли.
Среди наиболее подверженных COVID-19 государств — США, Испания, Италия, Франция и Германия. Россия в этом списке занимает десятое место.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗОбщество
Популярные комментарии
Очевиден и невероятен). Без наступления пика и прохождения плато сразу переходим в режим спада. Путин сказал, вирус замедлился и он замедлился и даже больше, пошёл на спад. Какой послушный вирус)
23 апреля, 12:06
Алексей Павловский
492930026
Ага, и тестов в 2 раза меньше проводят. 49 000 тысяч, против средних 110 000 на прошлой неделе
23 апреля, 11:59
Алексей Павловский
50730025
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