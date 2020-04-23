В России замедлились темпы заражения коронавирусом

Лидер по числу заболевших — Москва (33 940 пациентов). При этом в столице возобновился рост госпитализаций с подозрением на COVID-19. "Если четыре дня назад в сутки госпитализировали около 1300 человек, в начале недели эта цифра увеличилась до 1400. Вчера было зафиксировано 1800 случаев, и на сегодня этот показатель достиг 1900 госпитализаций в стационары в сутки", — сообщили в оперштабе.