Историк: список финских оккупантов поможет оценке преступлений в Карелии

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Публикация имен финских оккупантов, руководивших геноцидом населения Карелии в годы Великой Отечественной войны, означает, что собрана богатая доказательная база, на основе которой можно будет дать правовую оценку действиям конкретных лиц, участвовавших в тех преступлениях, заявил РИА Новости директор Института истории, политических и социальных наук Публикация имен финских оккупантов, руководивших геноцидом населения Карелии в годы Великой Отечественной войны, означает, что собрана богатая доказательная база, на основе которой можно будет дать правовую оценку действиям конкретных лиц, участвовавших в тех преступлениях, заявил РИА Новости директор Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета Сергей Веригин.

Ранее стали известны имена финских оккупантов, ответственных за организацию убийств мирных граждан на территории советской Карелии во время Великой Отечественной войны, этот перечень приведен имеющейся в распоряжении РИА Новости справке народного комиссара государственной безопасности Карело-Финской ССР Михаила Баскакова от 3 июля 1943 года. В справке перечислены 24 фамилии, которые названы конкретными виновниками порабощения советских людей, организаторами грабежей, произвола и зверств на временно оккупированной территории Карело-Финской ССР.

"Некоторые фамилии из списка были известны исследователям и раньше. Но нынешний перечень очень важен тем, что сейчас мы впервые получили такой подробный перечень лиц, которые несут личную ответственность за геноцид населения Карелии. Ведь в материалах опросов свидетелей и узников этих концлагерей фамилии могли звучать неточно - понятно, что финские имена довольно сложные", - пояснил Веригин.

Этот список очень важен и тем, что в нем указаны имена начальников конкретных концлагерей и их помощников, отметил историк.

"Те преступники ушли в 1944 году в Финляндию вместе с отступавшей финской армией. Они не были осуждены в рамках Нюрнбергского процесса, они находились за его рамками, поскольку был заключен договор о перемирии между СССР и Финляндией, и в Финляндии были проведены свои суды. Но часть людей вообще ушла от ответственности, эмигрировав в США Южную Америку , а часть получила незначительные, символические сроки. Основные преступники в результате не понесли наказания", - сказал Веригин.

По его словам, сейчас создана доказательная база, на основе которой Следственный комитет РФ может дать правовую оценку действиям конкретных лиц из числа оккупантов.