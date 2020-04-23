В Новгородской области нашли возможный очаг распространения коронавируса

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Власти Власти Новгородской области выявили возможный очаг распространения коронавирусной инфекции в бывшем общежитии в городе Окуловке , где заболевание выявлено у одного из жильцов, сообщает официальный канал оперативного штаба Новгородской области по ситуации с коронавирусом в Telegram.

"По информации Оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Новгородской области, в городе Окуловке обнаружен возможный очаг распространения новой коронавирусной инфекции. Заболевание выявлено у жильца бывшего общежития по адресу улица Чайковского, дом 1. В настоящее время в здании проводятся карантинные мероприятия", - говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что в доме введены дополнительные меры предосторожности, управляющая компания проводит дезинфекцию здания, вывешены объявления о введении обязательного режима самоизоляции для жильцов дома.

"Выявляются контакты больного. По информации ЦРБ (центральной районной больницы - ред), у всех у них будет взят анализ на наличие вируса. Работающим гражданам будут выданы больничные листы на время самоизоляции, кроме того, для всех жильцов будет обеспечена возможность приобретения продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости. На близлежащих улицах к месту проживания больного будет проведена дополнительная обработка", - сообщает оперштаб.

Также в оперштабе отметили, что заболевание было выявлено в терапевтическом отделении Окуловской центральной районной больницы, где у пациента был взят тест, оказавшийся положительным.

"Терапевтическое отделение закрыто на обсервацию, сейчас там находятся девять пациентов и девять человек медперсонала. У всех взят анализ на наличие коронавируса. Ситуация находится на контроле губернатора Новгородской области Андрея Никитина", - отметили в оперштабе.

Согласно данным оперативного штаба Новгородской области по ситуации с коронавирусом, в регионе 140 подтвержденных случаев заражения, шесть человек уже выздоровели, двое умерли. На самоизоляции находятся 1096 человек, 1753 сняты с наблюдения.