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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T11:52
https://ria.ru/20200423/1570453304.html
В Челябинской области на карантин отправили отдел полиции
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151133_0:0:2889:1626_1036x0_80_0_0_c754f501dda9186c488bb4c4393fba5c.jpg
РИА Новости

В Челябинской области на карантин отправили отдел полиции

11:52 23.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 23 апр – РИА Новости. Отдел полиции "Южный" в Миассе Челябинской области закрыт, все сотрудники находятся на изоляции из-за коронавирусной инфекции, сообщила в четверг пресс-служба ГУМВД России по региону.
По данным полиции, в Миасском городском округе местным полицейским в охране общественного порядка оказывают помощь коллеги из ближайших территориальных органов внутренних дел и ГУМВД России по области.
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"Участие призванных сил в обеспечении общественной безопасности носит временный характер и связано с нахождением на режиме изоляции сотрудников отдела полиции "Южный" в рамках проводимых мероприятий, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции. В настоящее время полицейские находятся под наблюдением специалистов медико-санитарной части ГУМВД области по месту пребывания", - говорится в сообщении.
В административном здании отдела полиции специализированными службами проведены дезинфекционные мероприятия, уточняется в сообщении.
Служебная нагрузка временно распределена на личный состав отдела МВД России по Миассу и отдела полиции "Северный", кроме того, для поддержания общественного порядка развернут временный передвижной пункт полиции, а для обеспечения безопасности дорожного движения выделены экипажи областного полка ДПС УГИБДД, поясняется в сообщении.
Оперативная обстановка на территории городского округа остается стабильной и находится под контролем сотрудников органов внутренних дел, добавляет ГУМВД.
По данным регионального оперштаба, в Миассе зарегистрировано три случая коронавируса – у граждан 31, 42 и 59 лет, один из них вернулся из Испании.
На утро 23 апреля в Челябинской области было зарегистрировано 173 случая коронавирусной инфекцией, двое пациентов с COVID-19, у которых было онкологическое заболевание, скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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