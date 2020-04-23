В Челябинской области на карантин отправили отдел полиции

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию

По данным полиции, в Миасском городском округе местным полицейским в охране общественного порядка оказывают помощь коллеги из ближайших территориальных органов внутренних дел и ГУМВД России по области.

"Участие призванных сил в обеспечении общественной безопасности носит временный характер и связано с нахождением на режиме изоляции сотрудников отдела полиции "Южный" в рамках проводимых мероприятий, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции. В настоящее время полицейские находятся под наблюдением специалистов медико-санитарной части ГУМВД области по месту пребывания", - говорится в сообщении.

В административном здании отдела полиции специализированными службами проведены дезинфекционные мероприятия, уточняется в сообщении.

Служебная нагрузка временно распределена на личный состав отдела МВД России по Миассу и отдела полиции "Северный", кроме того, для поддержания общественного порядка развернут временный передвижной пункт полиции, а для обеспечения безопасности дорожного движения выделены экипажи областного полка ДПС УГИБДД, поясняется в сообщении.

Оперативная обстановка на территории городского округа остается стабильной и находится под контролем сотрудников органов внутренних дел, добавляет ГУМВД

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