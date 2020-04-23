В Челябинской области на карантин отправили отдел полиции

ЧЕЛЯБИНСК, 23 апр – РИА Новости. Отдел полиции "Южный" в Миассе Челябинской области закрыт, все сотрудники находятся на изоляции из-за коронавирусной инфекции, сообщила в четверг пресс-служба ГУМВД России по региону.
По данным полиции, в Миасском городском округе местным полицейским в охране общественного порядка оказывают помощь коллеги из ближайших территориальных органов внутренних дел и ГУМВД России по области.
"Участие призванных сил в обеспечении общественной безопасности носит временный характер и связано с нахождением на режиме изоляции сотрудников отдела полиции "Южный" в рамках проводимых мероприятий, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции. В настоящее время полицейские находятся под наблюдением специалистов медико-санитарной части ГУМВД области по месту пребывания", - говорится в сообщении.
В административном здании отдела полиции специализированными службами проведены дезинфекционные мероприятия, уточняется в сообщении.
Служебная нагрузка временно распределена на личный состав отдела МВД России по Миассу и отдела полиции "Северный", кроме того, для поддержания общественного порядка развернут временный передвижной пункт полиции, а для обеспечения безопасности дорожного движения выделены экипажи областного полка ДПС УГИБДД, поясняется в сообщении.
Оперативная обстановка на территории городского округа остается стабильной и находится под контролем сотрудников органов внутренних дел, добавляет ГУМВД.
По данным регионального оперштаба, в Миассе зарегистрировано три случая коронавируса – у граждан 31, 42 и 59 лет, один из них вернулся из Испании.
На утро 23 апреля в Челябинской области было зарегистрировано 173 случая коронавирусной инфекцией, двое пациентов с COVID-19, у которых было онкологическое заболевание, скончались.
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