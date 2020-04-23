Мединский прочитал онлайн-лекцию о влиянии эпидемий на мировую историю

"Сейчас главная информационная тема – это пандемия коронавируса <…> Это не первый момент в истории, когда пандемия охватывает большие населенные пространства", – отметил во время лекции Владимир Мединский.

Я не просто так с вами говорю об истории эпидемий. Все это уже было, ничего нового, и было гораздо хуже, но человечество выживало", – подытожил лектор.

"Свободное время,которое у вас есть, я советую посвятить трем вещам: здоровью – занимайтесь спортом и правильно питайтесь, общайтесь с родными, раз у вас есть такая сейчас возможность, и инвестируйте в свое образование. Сейчас есть возможность прочитать и посмотреть то, на что у вас до этого не хватало времени", – посоветовал Мединский.