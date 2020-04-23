Мединский прочитал онлайн-лекцию о влиянии эпидемий на мировую историю

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Онлайн-лекцию "Эпидемии. В истории и культуре" прочитал помощник президента РФ, доктор исторических наук Владимир Мединский. Прямое включение состоялось еще 16 апреля, но сейчас выступление лектора доступно на YouTube-каналах История.РФ и ГИТИСа.
"Сейчас главная информационная тема – это пандемия коронавируса <…> Это не первый момент в истории, когда пандемия охватывает большие населенные пространства", – отметил во время лекции Владимир Мединский.
В своем выступлении Мединский привел слушателям примеры крупных эпидемий в мире: массовые болезни древности, характерные болезни военного и послевоенного времени, черная чума и более современная вспышка лихорадки Эбола, которую врачам удалось вовремя погасить.
Я не просто так с вами говорю об истории эпидемий. Все это уже было, ничего нового, и было гораздо хуже, но человечество выживало", – подытожил лектор.
В конце своего выступления Владимир Мединский дал слушателям рекомендации, как пережить самоизоляцию.
"Свободное время,которое у вас есть, я советую посвятить трем вещам: здоровью – занимайтесь спортом и правильно питайтесь, общайтесь с родными, раз у вас есть такая сейчас возможность, и инвестируйте в свое образование. Сейчас есть возможность прочитать и посмотреть то, на что у вас до этого не хватало времени", – посоветовал Мединский.
23 апреля, 00:00КультураЧто смотреть онлайн 23 апреля. Расписание трансляций