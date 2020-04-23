Минск не будет отмахиваться от рекомендаций ВОЗ, заявил Лукашенко

Медицинские работники в защитных костюмах в Минске. Архивное фото

Медицинские работники в защитных костюмах в Минске

МИНСК, 23 апр - РИА Новости. Белоруссия не станет отмахиваться от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по борьбе с новым коронавирусом, но будет действовать исходя из ситуации, заявил в четверг в Минске президент страны Александр Лукашенко

"Меры, которые предложены ВОЗ , должны быть обязательно изучены, нельзя от них отмахиваться. Но мы должны, исходя из комплекса рекомендаций, нашего опыта, действовать соответственно", - сказал Лукашенко на совещании о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации. Его слова приводит официальный сайт президента Белоруссии

Белорусский лидер добавил, что нельзя действовать на авось и "на всякий случай, хуже не будет".

"Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения вчера прислал мне письмо и поблагодарил нашу страну за те действия, которые мы предпринимаем в борьбе с болезнью", - отметил Лукашенко.

Первая миссия ВОЗ работала в Белоруссии с 8 по 11 апреля для оценки ситуации с коронавирусом COVID-19. Решение пригласить экспертов этой организации ранее принял Лукашенко. Миссия, в частности, рекомендовала стране усилить меры по социальному дистанцированию граждан, отменить спортивные и иные массовые мероприятия, а также перевести школы и вузы на онлайн-обучение. Лукашенко по итогам миссии заявил, что эксперты ВОЗ советовали ему для борьбы с COVID-19 принять более жесткие меры – вплоть до введения карантина или, возможно, комендантского часа.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Число случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии выросло до 7,281 тысячи, скончались 58 человек.