Собянин отметил снижение потока людей в Москве

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Более чем на 500 тысяч человек снизился поток людей в Более чем на 500 тысяч человек снизился поток людей в Москве с момента ввода пропусков, это говорит об эффективности системы, с момента автоматизации контроля за пропусками также отмечается небольшое снижение потоков людей, сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин

"У нас в целом с момента ввода электронных пропусков снизился поток где-то больше чем на 500 тысяч людей. Это говорит об эффективности этой системы. С момента автоматического контроля за пропусками мы видим также небольшое снижение потока. Более дисциплинированную подачу заявок на электронные пропуска", - сказал Собянин.

Он отметил, что стали лучше видны потоки людей, лучше видно граждан, которые соблюдают режим самоизоляции.

"Мы уже контролируем не в целом поток, а именно те группы, к которым есть вопросы. Это эффективная система, которая, надеюсь, будет распространяться и на соседние регионы", - сказал Собянин.