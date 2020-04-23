В Москве увеличилось число госпитализаций с подозрением на COVID-19

"На прошлой неделе мы наблюдали стабилизацию ситуации в городе - рост госпитализаций с подозрением на COVID-19 не был зафиксирован. Сейчас ситуация меняется, если 4 дня назад в сутки госпитализировали около 1300 человек, в начале недели эта цифра увеличилась до 1400. Вчера было зафиксировано 1800 случаев, и на сегодня этот показатель достиг 1900 госпитализаций в стационары в сутки", - сообщили в оперштабе.