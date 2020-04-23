В Пермском крае число заразившихся коронавирусом достигло 287

ПЕРМЬ, 23 апр - РИА Новости. Общее количество заболевших COVID-19 в Пермском крае достигло 287 человек, за текущие сутки выявлен 21 новый случай, новые пациенты заразились через контакт с заболевшими в регионе, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
"Роспотребнадзор выявил 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в Пермском крае. Из них 10 мужчин, 12 женщин и три ребенка: две девочки и один мальчик. Все они контактировали с заболевшими в Прикамье. Среди новых пациентов 13 человек младше 45 лет, четыре человека в возрасте 45-65, один старше 65 лет", - уточнили в ведомстве.
Собеседник агентства добавил, что в числе заболевших один сотрудник пермской медсанчасти.
По данным регионального минздрава, в Пермском крае 235 человек с COVID-19 проходят лечение в медучреждениях и на дому, за время эпидемии от инфекции излечились 48 человек, четверо умерли. Около 1,8 тысячи жителей остаются на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.