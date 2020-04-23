В Пермском крае число заразившихся коронавирусом достигло 287

По данным регионального минздрава, в Пермском крае 235 человек с COVID-19 проходят лечение в медучреждениях и на дому, за время эпидемии от инфекции излечились 48 человек, четверо умерли. Около 1,8 тысячи жителей остаются на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача.