В Орловской области рассказали о новых случаях коронавируса

БРЯНСК, 23 апр - РИА Новости. Состояние 11 жителей Орловской области, у которых за минувшие сутки подтвердился диагноз COVID-19, удовлетворительное, сообщает оперативный штаб региона.
"На утро 23 апреля у нас подтверждено ещё 11 случаев заболевания коронавирусом. Трое - прибывшие из Москвы, один - из-за границы, семеро - контактных. Состояние всех удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Общее число заболевших в регионе, по данным оперативного штаба, в четверг выросло до 249 человек. Ранее сообщалось о двух умерших с диагнозом COVID-19.
Накануне глава региона Андрей Клычков сообщил о том, что предварительно у пятерых человек в психиатрической больнице есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Роспотребнадзор провёл исследование всех взятых проб, ожидаются окончательные результаты тестирования.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.