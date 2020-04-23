Московское УФАС напомнило о недопустимости завышения цен на маски

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве направило в столичные аптеки информационные письма, в которых указало на недопустимость необоснованного завышения цен на медицинские маски, говорится в сообщении на сайте регулятора.

"В целях обеспечения соблюдения антимонопольного законодательства московское антимонопольное ведомство направило информационные письма в крупнейшие аптечные сети, действующие в границах столицы, а также аптеки, в которых установлено наличие средств личной гигиены в период мониторинга, о необходимости особого контроля своей деятельности в период сложившейся эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.

Также регулятор напомнил аптекам о необходимости уделять особое внимание порядку ценообразования на медицинские маски и недопустимости заключения антиконкурентных соглашений, необоснованного завышения цен на эти товары. Антимонопольная служба отметила, что проводит постоянный мониторинг цен на социально-важные товары первой необходимости.

"Нарушение антимонопольного законодательства в данном случае не только несет негативные репутационные и экономические последствия для хозяйствующих субъектов, но и может причинить вред жизни и здоровью граждан", - указывает московское УФАС.

Ранее в апреле московское УФАС выдало предупреждения аптекам "Доктор Столетов" и "Самсон Фарма" из-за ограничений, установленных ими при продаже масок.

По данным службы, эти аптеки продавали медицинские маски только в количестве от 5 штук и в комплекте с другими товарами, за которыми потребители не обращались. Цена таких наборов зависела от комплектации и составляла от 600 рублей до 1,22 тысячи рублей. Если потребитель отказывался от приобретения полного набора, в продаже масок ему отказывалось.