В Китае рассказали о препаратах традиционной медицины против COVID-19

Тестирование образцов, взятых у людей с подозрением на коронавирус, в лаборатории в Чанчжоу

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Китайские медэксперты уверены, что средства традиционной китайской медицины доказали эффективность в борьбе с COVID-19, и готовы предоставить такие препараты всем заинтересованным сторонам.

Как заявил директор Института традиционной китайской медицины Тяньцзиньского колледжа в Пекинском Университете науки и технологии Вэнь Цзяньминь, в первое время распространения коронавируса, особенно в городе Ухань , когда не хватало медикаментов, не хватало средств защиты, китайская традиционная медицина сыграла очень важную роль в борьбе с COVID-19.

"В первые дни распространения коронавируса, чтобы остановить распространение, нам приходилось пользоваться теми методами, которые можно использовать для остановки коронавируса. Мы использовали самые обычные препараты, (традиционной медицины), с помощью которых лечили грипп и простуду, потому что у тех пациентов, которые находятся на начальной стадии заражения, это больше 91% зараженных, полезность тех препаратов, которые мы использовали, достигла почти 90%. Мы все заметили, что в Китае на фоне почти 80 тысяч зараженных летальных исходов было порядка 3 тысяч, это потому что мы могли у многих зараженных остановить распространение симптомов еще на начальной стадии", - сказал он в ходе видеоконференции Общественной палаты РФ с Экономическим и социальным советом (ЭСС) Китая.

Он добавил, что по статистике, примерно 90% пациентов на начальной стадии были излечены именно китайскими препаратами, а из всех пациентов, которые применяли традиционные китайские препараты, умерли лишь 500 человек.

"Все медицинские работники, которые контактировали с зараженными, из-за того, что они принимали препараты китайской медицины, они не заражались. Поэтому сейчас мы бы хотели использовать этот метод для борьбы с коронавирусом и для наших иностранных партнеров, для европейских стран. Некоторые препараты, мы уже составили список, мы готовы их предоставить тем странам, которые сейчас испытывают большие трудности и дефицит препаратов для борьбы с коронавирусом. Эти препараты основаны на китайских травяных средствах", - подчеркнул Вэнь Цзяньминь.

Экономический и социальный совет Китая (ЭСС) является некоммерческой организацией, в которую входят представители общественных и экономических институтов, исследовательских центров и бизнес-сообщества КНР. ЭСС основан в 2001 году. Совет состоит из экспертов и учёных в области экономики, социальных наук, а также руководителей и высших менеджеров соответствующих организаций. В партийно-административной системе КНР ЭСС является структурой, подведомственной Народному политическому консультативному совету Китая (НПКСК).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.