В Тверской области число случаев заражения коронавирусом превысило 380

ВОРОНЕЖ, 23 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Тверской области за сутки выросло на 27 и составило 383, выздоровели 15 человек, сообщает в четверг областное правительство.
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрированы 4774 новых случая коронавируса, в том числе 27 - в Тверской области. О состоянии новых заболевших местные власти не сообщают. Также нет информации о том, где они могли заразиться.
"Все зараженные изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус", - говорится в сообщении.
В области за последние сутки прошли тестирование на коронавирус 1423 человека.
"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 383 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Пятнадцать заболевших выздоровели и выписаны из больницы, 368 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков или получают необходимое лечение", - сообщает облправительство.
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Больше всего пациентов с подтвержденным COVID-19 в Твери - 112 человек, Конаковском районе - 99 человек, городе Кимры - 80 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.