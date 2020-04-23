В Липецкой области завершается строительство двух спортивных объектов

ЛИПЕЦК, 23 апр – РИА Новости. Строительство двух спортивных площадок стоимостью 3 миллиона рублей завершается в Елецком районе Липецкой области в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни", сообщил РИА Новости глава региона . Строительство двух спортивных площадок стоимостью 3 миллиона рублей завершается в Елецком районе Липецкой области в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни", сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов

Он уточнил, что спортивные площадки располагаются в поселках городского типа "Солидарность" и "Ключ Жизни" и рассчитаны они для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО. На завершающем этапе идет обустройство специального покрытия и монтаж спортивно-технологического оборудования.

Подобные площадки действуют на территории восьми муниципалитетов. Они оборудованы в общедоступных местах для всех желающих заняться физкультурой. В этом году аналогичные спортивные сооружения появятся еще в нескольких муниципалитетах. Их строительство ведется на условиях софинансирования из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

"Выполнение нормативов ГТО – это еще один шаг к оздоровлению нации, воспитанию у людей стремления к здоровому образу жизни, формированию гармоничной и всесторонне развитой личности. Мы в регионе этому уделяем большое внимание", – отметил Артамонов.