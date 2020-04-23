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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2020-04-23T11:39
https://ria.ru/20200423/1570452405.html
В Липецкой области завершается строительство двух спортивных объектов
https://cdn24.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_0:210:3076:1940_1036x0_80_0_0_15d8abe1b6e51930d526353baecba1ca.jpg
РИА Новости

В Липецкой области завершается строительство двух спортивных объектов

11:39 23.04.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСтройка
Стройка
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 23 апр – РИА Новости. Строительство двух спортивных площадок стоимостью 3 миллиона рублей завершается в Елецком районе Липецкой области в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни", сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что спортивные площадки располагаются в поселках городского типа "Солидарность" и "Ключ Жизни" и рассчитаны они для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО. На завершающем этапе идет обустройство специального покрытия и монтаж спортивно-технологического оборудования.
Подобные площадки действуют на территории восьми муниципалитетов. Они оборудованы в общедоступных местах для всех желающих заняться физкультурой. В этом году аналогичные спортивные сооружения появятся еще в нескольких муниципалитетах. Их строительство ведется на условиях софинансирования из федерального, регионального и муниципального бюджетов.
"Выполнение нормативов ГТО – это еще один шаг к оздоровлению нации, воспитанию у людей стремления к здоровому образу жизни, формированию гармоничной и всесторонне развитой личности. Мы в регионе этому уделяем большое внимание", – отметил Артамонов.
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В Липецкой области для популяризации ГТО действует 21 центр тестирования. Обладателями знаков отличия стали более 40 тысяч жителей региона, а всего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО приняли около 100 тысяч человек. В 2019 году впервые в области участие в выполнении нормативов ГТО приняли инвалиды и жители региона с ограниченными возможностями здоровья.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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