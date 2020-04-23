Страны ШОС готовят общую дорожную карту по выходу из кризиса

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. ВЭБ договорился с членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) о создании дорожной карты по выходу из кризиса, заявил председатель госкорпорациии Игорь Шувалов в ходе семинара Межбанковского объединения ШОС.
"В целом мы действительно в рамках нашего семинара договорились, что выйдем на подготовленный документ – общую дорожную карту и, если нам удастся согласовать эту дорожную карту - это будет серьезный, наш совместный результат, и мы сможем продемонстрировать его нашим правительствам и лидерам наших стран", - сказал Шувалов.
"По сути, вокруг этого механизма наших совместных действий будут отстраиваться некоторые сигналы, в том числе по тому, как скоординировано выходить из этой очень жесткой ситуации сегодняшнего дня. Моя позиция и предыдущего опыта, и нынешнего, в первую очередь мы должны концентрироваться на стратегии выхода и открытии экономик, открытии государственных границ и добиваться больших скоростей для международной торговли и международной интеграции", - добавил он.
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Шувалов отметил, что ВЭБ внимательно следит за тем опытом, который есть в Пакистане и в Индии, как сейчас развивается ситуация в КНР, как происходит открытие экономик в Германии и в Австрии. "В целом много накопленного позитивного опыта, и конечно же наша главная задача - думать о том, как создавать условия для лучшего выхода из этой кризисной ситуации. У нас для этого много инструментов, как правило, когда кризисные явления в экономике происходят, национальные банки развития играют особую роль", - подчеркнул он.
"Действительно кризис 2020 года сильно отличается от предыдущих кризисов, тем не менее, может быть, мы будем проходить некоторые фазы, которые будут нам напоминать уже какой-то негативный опыт прошлого. По большому счету то, что мы объединены в ШОС как члены и как наблюдатели – это огромная сила. Это и свыше 20% мирового ВВП и многие другие цифры, которые в целом говорят о том, что мы – это большая сила, мощная организация", - заключил Шувалов.
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