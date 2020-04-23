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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T11:37
https://ria.ru/20200423/1570452277.html
Глава Башкирии поручил улучшить защиту врачей от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/155847/29/1558472975_0:46:2302:1340_1036x0_80_0_0_05dcf8e6408e9dc7436b8158925eb7b3.jpg
РИА Новости

Глава Башкирии поручил улучшить защиту врачей от коронавируса

11:37 23.04.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРадий Хабиров
Радий Хабиров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Радий Хабиров. Архивное фото
УФА, 23 апр – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил правительству создать комиссию, которая будет проверять все лечебные учреждения региона на наличие средств индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции для медицинских работников.
"Нам сообщают, что в ряде медицинских учреждениях не выполняется контроль на входе, причина - нехватка средств индивидуальной защиты и дезинфекционных средств. Поручаю создать с минздравом комиссию, которая будет ездить и проверять склады больниц и поликлиник. Необходимо защитить врачей - кто будет лечить, если все они заболеют. У нас никто не отменял инсульты, инфаркты, и онкобольных надо лечить", - сказал на оперативном совещании Хабиров.
Он отметил, что, если главные врачи больниц игнорируют правила санитарных норм при наличии средств защиты, их надо увольнять.
"И еще подумайте и подготовьте к понедельнику план, как дать отдохнуть врачам, которые после лечения коронавирусных больных уходят на самоизоляцию. Они домой не могут попасть, а в изолятор. Я готов для них выделить санаторий, чтобы в комфортных условиях они могли отдохнуть после пережитого стресса", - поручил правительству Хабиров.
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6 апреля, 10:40
По данным минздрава республики, в Башкирии COVID-19 заболели 422 человека, 57 выздоровели. По последним данным оперштаба, жертвами инфекции в республике стали 14 человек.
Глава региона Радий Хабиров с 31 марта ввел в Башкирии режим полной самоизоляции граждан, им разрешается сходить в ближайший магазин, аптеку, выкинуть мусор и выгулять домашних животных в радиусе 150 метров от дома. Выходящие из дома при себе должны иметь паспорт, чтобы показать его патрулирующим сотрудникам полиции. С 9 апреля Хабиров ужесточил режим самоизоляции, запретив детям выходить на улицу с 18.00 до 13.00, а людям старше 65 лет - с 18.00 до 10.00.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаРадий ХабировОбщество
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