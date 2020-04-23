Глава Башкирии поручил улучшить защиту врачей от коронавируса

УФА, 23 апр – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил правительству создать комиссию, которая будет проверять все лечебные учреждения региона на наличие средств индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции для медицинских работников.

"Нам сообщают, что в ряде медицинских учреждениях не выполняется контроль на входе, причина - нехватка средств индивидуальной защиты и дезинфекционных средств. Поручаю создать с минздравом комиссию, которая будет ездить и проверять склады больниц и поликлиник. Необходимо защитить врачей - кто будет лечить, если все они заболеют. У нас никто не отменял инсульты, инфаркты, и онкобольных надо лечить", - сказал на оперативном совещании Хабиров.

Он отметил, что, если главные врачи больниц игнорируют правила санитарных норм при наличии средств защиты, их надо увольнять.

"И еще подумайте и подготовьте к понедельнику план, как дать отдохнуть врачам, которые после лечения коронавирусных больных уходят на самоизоляцию. Они домой не могут попасть, а в изолятор. Я готов для них выделить санаторий, чтобы в комфортных условиях они могли отдохнуть после пережитого стресса", - поручил правительству Хабиров.

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По данным минздрава республики, в Башкирии COVID-19 заболели 422 человека, 57 выздоровели. По последним данным оперштаба, жертвами инфекции в республике стали 14 человек.

Глава региона Радий Хабиров с 31 марта ввел в Башкирии режим полной самоизоляции граждан, им разрешается сходить в ближайший магазин, аптеку, выкинуть мусор и выгулять домашних животных в радиусе 150 метров от дома. Выходящие из дома при себе должны иметь паспорт, чтобы показать его патрулирующим сотрудникам полиции. С 9 апреля Хабиров ужесточил режим самоизоляции, запретив детям выходить на улицу с 18.00 до 13.00, а людям старше 65 лет - с 18.00 до 10.00.