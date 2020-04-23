Меркель не сказала, когда экономика Германии начнет восстанавливаться

БЕРЛИН, 23 апр - РИА Новости. Точно оценить экономические потери Точно оценить экономические потери Германии и сроки ее восстановления в настоящий момент нельзя, это зависит от успеха в борьбе с эпидемией коронавируса , заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель

"Я говорила о самой серьезной пробе сил со времен основания республики, то же самое касается и экономики. Насколько большими будут потери к концу года, как долго они будут сохраняться и когда начнется восстановление, мы не можем сказать. Это зависит от нашего успеха в противостоянии вирусу", - заявила Меркель, выступая в бундестаге в четверг.

Она подчеркнула, что несмотря первоначальные успехи в борьбе с эпидемией (прирост новых случаев COVID-19 в ФРГ замедлился в последние недели), немцы должны продолжать придерживаться мер социального дистанцирования.

"Было бы обидно, если бы нас за немножко надежды в конце-концов наказали, поэтому давайте оставаться в предстоящем новом этапе пандемии умными и аккуратными. Это длительная дистанция, нельзя расходовать все силы и не терять дыхание", - добавила канцлер.

В начале апреля ведущие немецкие исследовательские центры представили традиционный экономический прогноз на текущий год. Они ожидают, что ВВП Германии во втором квартале текущего года может упасть на 9,8%, это будет сильнейшее квартальное падение со времени начала подсчета этого показателя в 1970 году, в целом экономическое производство в текущем году снизится на 4,2%, а в 2021 году экономисты ожидают восстановления и роста на 5,8%. В середине апреля министерство экономики ФРГ официально объявило, что экономика страны с марта находится в рецессии, которая, по оценкам министерства, продлится до середины текущего года.

По состоянию на четверг в Германии подтверждены свыше 148 тысяч случаев COVID-19, скончались более пяти тысяч. За все время вылечились 103 300 человек. С 20 апреля немецкие регионы начали постепенное снятие ограничительных мер, которые были введены месяцем ранее, однако касается это прежде всего открытия магазинов розничной торговли. С 4 мая начнется более широкие снятие ограничительных мер, однако многие запреты и ограничения будут оставаться в силе и после этой даты, в частности, крупные мероприятия запрещены до 31 августа.