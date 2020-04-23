Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-23T11:37
https://ria.ru/20200423/1570452241.html
Меркель не сказала, когда экономика Германии начнет восстанавливаться
https://cdn22.img.ria.ru/images/156219/78/1562197887_0:0:3094:1741_1036x0_80_0_0_cd6e194b094c703d69af989ff328d4d6.jpg
РИА Новости

Меркель не сказала, когда экономика Германии начнет восстанавливаться

11:37 23.04.2020
663
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 23 апр - РИА Новости. Точно оценить экономические потери Германии и сроки ее восстановления в настоящий момент нельзя, это зависит от успеха в борьбе с эпидемией коронавируса, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Я говорила о самой серьезной пробе сил со времен основания республики, то же самое касается и экономики. Насколько большими будут потери к концу года, как долго они будут сохраняться и когда начнется восстановление, мы не можем сказать. Это зависит от нашего успеха в противостоянии вирусу", - заявила Меркель, выступая в бундестаге в четверг.
Канцлер Германии Ангела Меркель
23 апреля, 10:33Распространение нового коронавируса
Меркель прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Германии
Она подчеркнула, что несмотря первоначальные успехи в борьбе с эпидемией (прирост новых случаев COVID-19 в ФРГ замедлился в последние недели), немцы должны продолжать придерживаться мер социального дистанцирования.
"Было бы обидно, если бы нас за немножко надежды в конце-концов наказали, поэтому давайте оставаться в предстоящем новом этапе пандемии умными и аккуратными. Это длительная дистанция, нельзя расходовать все силы и не терять дыхание", - добавила канцлер.
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
23 апреля, 07:45Распространение нового коронавируса
Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 148 тысяч
В начале апреля ведущие немецкие исследовательские центры представили традиционный экономический прогноз на текущий год. Они ожидают, что ВВП Германии во втором квартале текущего года может упасть на 9,8%, это будет сильнейшее квартальное падение со времени начала подсчета этого показателя в 1970 году, в целом экономическое производство в текущем году снизится на 4,2%, а в 2021 году экономисты ожидают восстановления и роста на 5,8%. В середине апреля министерство экономики ФРГ официально объявило, что экономика страны с марта находится в рецессии, которая, по оценкам министерства, продлится до середины текущего года.
По состоянию на четверг в Германии подтверждены свыше 148 тысяч случаев COVID-19, скончались более пяти тысяч. За все время вылечились 103 300 человек. С 20 апреля немецкие регионы начали постепенное снятие ограничительных мер, которые были введены месяцем ранее, однако касается это прежде всего открытия магазинов розничной торговли. С 4 мая начнется более широкие снятие ограничительных мер, однако многие запреты и ограничения будут оставаться в силе и после этой даты, в частности, крупные мероприятия запрещены до 31 августа.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
161000
Коронавирус COVID-19Ангела МеркельГерманияЭкономика
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты назвали возможный сценарий пика коронавируса в России
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:05Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа
10:01Лукашенко призвал защищать память о победе в ВОВ от клеветы
10:00В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
09:58Посольство России в Китае пытается решить проблему с фурами на границе
09:57В Каспийском море нашли тела двух пропавших в 2015 году нефтяников
09:56Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги
09:56В Воронежской области выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом
09:53Учебный год в Подмосковье завершится по графику
09:53В Челябинской области умерла пациентка с коронавирусом
09:48В Пермском крае умер девятнадцатый пациент с COVID-19
09:48В Берлине возложили венки к Мемориалу павшим советским воинам
09:47В МЧС предупредили о погодных аномалиях в регионах
09:42Экс-дипломат рассказал о планах Гитлера по геноциду народов СССР
09:38Cамолет индийских ВВС МиГ-29 разбился в провинции Пенджаб
09:36Инфекционисты назвали возможный сценарий пика коронавируса в России
09:34Премьер Украины призвал не забывать, как легко потерять мир
09:34Ветеран, бравший Берлин: о Победе я узнал, когда перестали стрелять
09:33Число жертв паводка в Руанде достигло 72
09:33В киосках и на автостанциях в Подмосковье будут продавать маски
09:31Неверов предложил ЦБ пересчитать стоимость ОСАГО для перевозчиков
Лента новостейМолния