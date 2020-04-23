Театр на Таганке празднует свой день рождения в онлайн-формате

Сцена из спектакля "Добрый человек из Сезуана"

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Театр на Таганке 23 апреля отпразднует свой день рождения в онлайн-формате спектаклем "Добрый человек из Сезуана", сообщили в пресс-службе театра.

Днем рождения "Таганки" считается 23 апреля 1964 года, когда был сыгран первый знаменитый спектакль Юрия Любимова "Добрый человек из Сезуана" по пьесе Брехта, определивший эстетику любимовского театра. Этот спектакль идет на сцене "Таганки" уже более 55 лет.

В свой день рождения в этом году театр решил перенести "Доброго человека" в онлайн-формат. Будет показан фрагмент спектакля на главной странице сайта театра и в социальных сетях, сообщили в пресс-службе.