В Польше число заразившихся коронавирусом выросло до 10364

ВАРШАВА, 23 апр – РИА Новости. Число зараженных Число зараженных коронавирусом Польше возросло до 10364 человек, сообщает утром в четверг министерство здравоохранения республики

По данным ведомства, за ночь в стране выявлено 177 новых случаев заражения коронавирусом.

За период с вечера среды до утра четверга в Польше скончались девять пациентов с COVID-19. С начала эпидемии зафиксировано 435 летальных исходов.

По данным минздрава, в настоящее время в связи с коронавирусом госпитализированы 3099 человек, 103129 находятся на карантине. Выздоровели 1740 человек.

Первый пациент с коронавирусом – мужчина, прибывший из Германии – был выявлен в Польше 4 марта. Он выздоровел и выписан из больницы.

Ранее правительство республики в связи с распространением коронавируса приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, ограничить перемещение людей, кроме случаев объективной необходимости, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны, магазины, кроме продовольственных.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.