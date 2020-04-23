На Ямале рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

Оперштаб в понедельник сообщал, что с газового месторождения Тамбейской группы в Ямальском районе за последние несколько дней пришлось вывезти 87 вахтовиков, у 17 из них ранее был подтвержден коронавирус, четверо находятся в тяжелом состоянии, им требуется искусственная вентиляция легких.