На Ямале рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 апр - РИА Новости. Свыше 90 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Ямало-Ненецком автономном округе, большинство заболевших - рабочие с месторождений, сообщает окружной оперативный штаб по профилактике инфекции.
Согласно данным оперштаба, за сутки на Ямале подтверждены 94 новых случая заболевания коронавирусом, всего – 243.
"В целом 23 апреля на месторождениях ЯНАО подтверждено 88 новых случаев заболевания... 74 вахтовых работника на месторождении в Ямальском районе, у которых подтвердился COVID-19, изолированы и находятся под наблюдением медиков. Вопрос о тактике их лечения будет решаться индивидуально, исходя из течения заболевания у каждого сотрудника", - говорится в сообщении.
Еще 14 ямальских вахтовиков, у которых за сутки был выявлен коронавирус, проходят лечение в Ноябрьске. Их ранее вывезли с Чаяндинского газового месторождения в Якутии.
Оперштаб в понедельник сообщал, что с газового месторождения Тамбейской группы в Ямальском районе за последние несколько дней пришлось вывезти 87 вахтовиков, у 17 из них ранее был подтвержден коронавирус, четверо находятся в тяжелом состоянии, им требуется искусственная вентиляция легких.
В общей сложности в стационарах Ямала лечение проходят 104 пациента, семеро пациентов - "тяжелые", они на ИВЛ, пояснили в штабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.