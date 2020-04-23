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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-23T11:30
https://ria.ru/20200423/1570451901.html
На Ямале рассказали о новых случаях заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

На Ямале рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

11:30 23.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 апр - РИА Новости. Свыше 90 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Ямало-Ненецком автономном округе, большинство заболевших - рабочие с месторождений, сообщает окружной оперативный штаб по профилактике инфекции.
Согласно данным оперштаба, за сутки на Ямале подтверждены 94 новых случая заболевания коронавирусом, всего – 243.
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"В целом 23 апреля на месторождениях ЯНАО подтверждено 88 новых случаев заболевания... 74 вахтовых работника на месторождении в Ямальском районе, у которых подтвердился COVID-19, изолированы и находятся под наблюдением медиков. Вопрос о тактике их лечения будет решаться индивидуально, исходя из течения заболевания у каждого сотрудника", - говорится в сообщении.
Еще 14 ямальских вахтовиков, у которых за сутки был выявлен коронавирус, проходят лечение в Ноябрьске. Их ранее вывезли с Чаяндинского газового месторождения в Якутии.
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Оперштаб в понедельник сообщал, что с газового месторождения Тамбейской группы в Ямальском районе за последние несколько дней пришлось вывезти 87 вахтовиков, у 17 из них ранее был подтвержден коронавирус, четверо находятся в тяжелом состоянии, им требуется искусственная вентиляция легких.
В общей сложности в стационарах Ямала лечение проходят 104 пациента, семеро пациентов - "тяжелые", они на ИВЛ, пояснили в штабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЯмалНоябрьскЯмальский район
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