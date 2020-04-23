У осужденного в колонии в Мурманской области выявили коронавирус

МУРМАНСК, 23 апр - РИА Новости. Первый случай коронавирусной инфекции выявлен в колонии в поселке Ревда в Первый случай коронавирусной инфекции выявлен в колонии в поселке Ревда в Мурманской области у осужденного, заболевание протекает в легкой форме, в колонии введен карантин, сообщил оперштаб региона.

"В Ловозерском районе зафиксирован первый подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. Он обнаружен у осужденного, отбывающего наказание в исправительной колонии в п. Ревда Ловозерского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в колонии введены карантинные мероприятия. В целях предотвращения дальнейшего распространения заболевания личный состав будет оставаться на работе в течение 14 суток без возможности выхода за пределы учреждений. Сотрудники, заступающие в следующую смену, находятся на самоизоляции.

"Заболевший изолирован, находится под постоянным наблюдением медработников. Заболевание протекает бессимптомно, в легкой форме. Проводится эпидемическое расследование. Определён круг лиц, контактировавших с заболевшим, у всех взят анализ на коронавирус, назначен курс профилактических противовирусных препаратов", - добавили в штабе.

В учреждении проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мер: обработка помещений дезинфицирующими средствами, проветривание помещений, обеззараживание воздуха бактерицидными лампами. Также организовано круглосуточное дежурство медицинских работников. В наличии достаточный запас лекарственных препаратов. Учреждение обеспечено средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами.

На утро четверга в Мурманской области зафиксировано 606 случаев заражения коронавирусной инфекцией, большинство - 451 на промплощадке строительства центра морских сооружений в Белокаменке.