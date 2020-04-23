Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-23T11:30
https://ria.ru/20200423/1570451868.html
У осужденного в колонии в Мурманской области выявили коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/153235/58/1532355877_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_668a0461f87aa6ad2001d5fc40a21e34.jpg
РИА Новости

У осужденного в колонии в Мурманской области выявили коронавирус

11:30 23.04.2020
2165
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКолючая проволока в учреждении исполнения наказаний
Колючая проволока в учреждении исполнения наказаний
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Колючая проволока в учреждении исполнения наказаний . Архивное фото
МУРМАНСК, 23 апр - РИА Новости. Первый случай коронавирусной инфекции выявлен в колонии в поселке Ревда в Мурманской области у осужденного, заболевание протекает в легкой форме, в колонии введен карантин, сообщил оперштаб региона.
Ловозерском районе зафиксирован первый подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. Он обнаружен у осужденного, отбывающего наказание в исправительной колонии в п. Ревда Ловозерского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в колонии введены карантинные мероприятия. В целях предотвращения дальнейшего распространения заболевания личный состав будет оставаться на работе в течение 14 суток без возможности выхода за пределы учреждений. Сотрудники, заступающие в следующую смену, находятся на самоизоляции.
"Заболевший изолирован, находится под постоянным наблюдением медработников. Заболевание протекает бессимптомно, в легкой форме. Проводится эпидемическое расследование. Определён круг лиц, контактировавших с заболевшим, у всех взят анализ на коронавирус, назначен курс профилактических противовирусных препаратов", - добавили в штабе.
Знак биологической опасности в клинике Волгоградского медицинского университета
23 апреля, 11:23
Останутся без врачей. В Киеве предупредили об угрозе кадрового "голода"
В учреждении проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мер: обработка помещений дезинфицирующими средствами, проветривание помещений, обеззараживание воздуха бактерицидными лампами. Также организовано круглосуточное дежурство медицинских работников. В наличии достаточный запас лекарственных препаратов. Учреждение обеспечено средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами.
На утро четверга в Мурманской области зафиксировано 606 случаев заражения коронавирусной инфекцией, большинство - 451 на промплощадке строительства центра морских сооружений в Белокаменке.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
100332
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Мурманская областьПроисшествия
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты назвали возможный сценарий пика коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Украинские военные из батальона Азов в пригороде Мариуполя
Свидетели рассказали о расстреле "Азовом" милиционеров в Мариуполе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом
Трамп сообщил о согласии Путина на поставку аппаратов ИВЛ в Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:01Лукашенко призвал защищать память о победе в ВОВ от клеветы
10:00В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
09:58Посольство России в Китае пытается решить проблему с фурами на границе
09:57В Каспийском море нашли тела двух пропавших в 2015 году нефтяников
09:56Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги
09:56В Воронежской области выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом
09:53Учебный год в Подмосковье завершится по графику
09:53В Челябинской области умерла пациентка с коронавирусом
09:48В Пермском крае умер девятнадцатый пациент с COVID-19
09:48В Берлине возложили венки к Мемориалу павшим советским воинам
09:47В МЧС предупредили о погодных аномалиях в регионах
09:42Экс-дипломат рассказал о планах Гитлера по геноциду народов СССР
09:38Cамолет индийских ВВС МиГ-29 разбился в провинции Пенджаб
09:36Инфекционисты назвали возможный сценарий пика коронавируса в России
09:34Премьер Украины призвал не забывать, как легко потерять мир
09:34Ветеран, бравший Берлин: о Победе я узнал, когда перестали стрелять
09:33Число жертв паводка в Руанде достигло 72
09:33В киосках и на автостанциях в Подмосковье будут продавать маски
09:31Неверов предложил ЦБ пересчитать стоимость ОСАГО для перевозчиков
09:30Священник рассказал, когда в храмах РПЦ закончатся деньги из-за эпидемии
Лента новостейМолния