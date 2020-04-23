В кузбасском селе Краснинское загорелись три частных дома

КЕМЕРОВО, 23 апр - РИА Новости. Три частных дома горят в селе Краснинское Промышленновского района Кемеровской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Ранее сообщалось, что в селе Постниково Ижморского района горят семь частных жилых домов, на месте работают 10 единиц техники, к месту происшествия выехал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
"Село Краснинское, три дома там (горят – ред.) работают на месте три отделения пожарной охраны плюс добровольцы, и также туда сейчас будут привлекаться дополнительные силы", – рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Позднее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что пожар произошел в результате перехода на жилые дома лесного пожара площадью два гектара.
Собеседник агентства добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. В Абакане в готовность к тушению пожара приводится вертолет Ми-8 МЧС с водосливным устройством емкостью пять тонн.
Как уточняется в Telegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, в село Краснинское выехали заместитель губернатора по вопросам безопасности и правопорядка Валерий Догадов и начальник регионального главка МЧС России Алексей Шульгин. Также на оба пожара в кузбасские села отправились представители министерства социальной защиты Кузбасса.
23 апреля, 08:15Жителей поселка в Красноярском крае эвакуируют из-за паводка