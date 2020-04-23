Эксперт рассказал об изменениях в системе "все включено" и ценах в Турции

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Багликая (Firuz Bağlıkaya) рассказал, что если ситуация с распространением коронавируса будет взята под контроль в мае, то туристический сезон в Турции откроется постепенно: на это понадобится от 45 до 60 дней, Президент ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Багликая (Firuz Bağlıkaya) рассказал, что если ситуация с распространением коронавируса будет взята под контроль в мае, то туристический сезон в Турции откроется постепенно: на это понадобится от 45 до 60 дней, сообщает АТОР.

"Согласно этому сценарию, мы начнем принимать наших российских гостей в июне, июле или августе. Это был бы хороший сценарий для нас. По крайней мере, мы вернем туризм до конца года", – отметил он.

Эксперт отметил, что поначалу многие будут сомневаться в целесообразности путешествий – до полной нормализации обстановки. "Только тогда, когда кризис полностью закончится, у людей появится потребность и желание снова поехать на отдых", – говорит он.

При этом президент TÜRSAB воздержался от прогноза по числу российских туристов в Турции, отметив, что "самое большое желание" турецкого турбизнеса сейчас – это гарантировать "русским друзьям" здоровый и безопасный отдых.

По мнениют Фируза Багликая, пандемия коронавируса не заставит турецкие отели отказаться от концепции "все включено", но определенные изменения этого популярного формата произойдут.

Например, на смену открытым буфетам придут и альтернативные методы обслуживания. "Турция является одной из самых успешных стран в мире по внедрению системы All Inclusive, эта концепция будет развиваться и дальше, но уже с учетом новых подходов", – считает он.