В ГД просят "Аэрофлот" к юбилею Победы дать самолету имя летчика Мамкина

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы попросили "Аэрофлот" назвать один из самолетов в честь советского лётчика гражданской авиации Александра Мамкина, эвакуировавший детей из фашистского оккупационного лагеря на территории Белоруссии во время Второй мировой войны.
Запрос гендиректору авиакомпании Виталию Савельеву направили депутаты от "Единой России": член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ольга Павлова и первый зампред комитета по обороне, Герой России Андрей Красов.
"Просим вас рассмотреть возможность присвоения одному из самолетов вашей авиакомпании имени народного Героя Александра Петровича Мамкина", - говорится в письме (копия имеется в распоряжении РИА Новости).
Парламентарии отметили, что "Аэрофлот" является родоначальником в гражданской авиации и приверженцем памятных акций и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Огромное количество граждан нашей страны проявили себя настоящими героями, спасая своё Отечество. К сожалению, многие павшие герои остались без своей заслуженной награды. Одним из таких людей является советский лётчик Александр Петрович Мамкин", - пишут депутаты.
В 1944 году в ходе операции "Звездочка" летчик гражданской авиации Александр Мамкин эвакуировал за 9 ночных вылетов около 90 детей из фашистского оккупационного лагеря в Белоруссии, в деревне Бельчицы под Полоцком. В последний, девятый вылет его самолет был подбит огнем зенитной артиллерии, а после его атаковал немецкий истребитель. Линию фронта Мамкин пересек на горящем самолете. Вместо того, чтобы по инструкции катапультироваться из горящей машины, он продолжал полет до безопасного месторасположения, чтобы спасти детей в кабине. Когда он посадил самолет, оказалось, что Мамкин был обожжен на 90% площади тела. Сгорела форма, шлемофон, расплавились летние очки, а ноги обуглились до костей. Но, прежде чем потерять сознание, он задал лишь один вопрос: "Дети живы?".
Через 6 дней, 17 апреля 1944 года, он скончался в госпитале. Все пассажиры его самолета спаслись. Мамкин был посмертно представлен к званию Героя СССР, но награда не была присвоена.