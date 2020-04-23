На Филиппинах число заразившихся коронавирусом достигло 6981

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом нового типа на Филиппинах приближается к семи тысячам, скончались 462 человека, сообщает министерство здравоохранения страны в Facebook.
Согласно данным министерства, за последние сутки в стране был зафиксирован 271 новый случай заражения, общее число заразившихся COVID-19 составляет на данный момент 6981. За сутки выздоровели 29 человек, всего число выздоровевших достигло 722.
Количество летальных исходов в стране достигло 462, прирост за сутки - 16 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.