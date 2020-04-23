В КБР число заразившихся коронавирусом превысило 200 человек

НАЛЬЧИК, 23 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Число заразившихся коронавирусом в Кабардино-Балкарии превысило 200 человек, за сутки в республике выявлены 25 новых больных, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии зарегистрированы 193 случая коронавирусной инфекции, четверо пациентов - в крайне тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ. Один человек скончался. Выздоровели 15 человек. В республике введен режим полной самоизоляции до 30 апреля.

"За сутки выявлены 25 новых больных, всего в республике 218 подтвержденных случаев заражения COVID-19", - сказал собеседник агентства.

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Он отметил, что за сутки госпитализированы 11 человек, а всего в двух госпиталях находятся 103 человека, в том числе двое детей. "В реанимации - 13 человек, из которых четверо подключены к аппаратам ИВЛ", - уточнили в штабе.

Под амбулаторным наблюдением находится 101 человек, в том числе 25 детей, все они переносят болезнь в легкой и бессимптомной форме. Дома под медицинским наблюдением остаются 1300 человек, имевших контакты с зараженными людьми.