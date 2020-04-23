В Кировской области рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 40 жителей Кировской области , число выздоровевших увеличилось до 27 человек, сообщает оперштаб региона.

Ранее на территории Кировской области было зафиксировано 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 20 человек выписали, три человека скончались.

"По состоянию на утро 23 апреля в Кировской области выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Рост числа заболевших связан с возвращением в Кировскую область трудовых мигрантов. Общее число случаев заражения COVID-19 в регионе составляет 318 человек", - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Отмечается, что всем пациентам организовано медицинское наблюдение и лечение в полном объеме в условиях инфекционных госпиталей города Кирова. "Состояние пациентов разной степени тяжести, преимущественно удовлетворительное. Из инфекционного госпиталя выписаны еще 7 пациентов. Таким образом, число выздоровевших от коронавируса увеличилось до 27 человек", - подчеркивается в сообщении.

По данным регионального минздрава, за минувшие сутки лабораториями Кировской области проведено 1 911 исследований на COVID-19. Всего в регионе тестирование на коронавирус прошли 25 776 человек. Под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 4 136 взрослых и 411 детей.