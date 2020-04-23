В Свердловской области 17 больных COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Семнадцать больных коронавирусом в Семнадцать больных коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, сообщает в четверг оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.

"Состояние 17 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 50-ти – средней тяжести, остальных – удовлетворительное. Выписано еще шесть человек. Общее число пациентов, которых вылечили уральские врачи, составляет 71", - говорится в сообщении.

Штаб уточняет, что в регионе за последние сутки зарегистрировано 28 новых случаев COVID-19. Специалисты лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" подтвердили наличие вируса у жителей Екатеринбурга, Белоярского района, Асбеста, Первоуральска, Серова, Ревды и Верхотурья.

Таким образом, в Свердловской области на сегодняшний день лабораторно подтвержден 271 случай новой коронавирусной инфекции, отмечает штаб.