В Рязанской области число заболевших COVID-19 выросло до 429

БРЯНСК, 23 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Рязанской области за сутки выросло на 37 до 429 человек, предварительно диагноз подтвержден еще у 46 человек, сообщило правительство региона.
Накануне в регионе было зарегистрировано 392 случая COVID-19.
"По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, 23 апреля в регионе выявлено еще 37 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 429 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что еще 46 положительных тестов находятся на подтверждении регионального Роспотребнадзора. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 475 человек.
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В настоящее время выздоровели 32 человека, 15 из них находись на стационарном лечении и уже выписаны. У остальных болезнь протекала в легкой форме, они находились на карантине, под постоянным наблюдением врачей.
Накануне власти сообщили о смерти двух жителей региона, имевших подозрение на COVID-19. Однако уточнялось, что мужчина 90 лет по результатам патанатомического исследования умер от тромбоэмболии, а причина смерти 59-летней женщины еще окончательно не установлена.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.