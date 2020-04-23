В Рязанской области число заболевших COVID-19 выросло до 429

"По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, 23 апреля в регионе выявлено еще 37 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 429 человек", - говорится в сообщении.

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В настоящее время выздоровели 32 человека, 15 из них находись на стационарном лечении и уже выписаны. У остальных болезнь протекала в легкой форме, они находились на карантине, под постоянным наблюдением врачей.