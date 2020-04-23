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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-23T11:14
https://ria.ru/20200423/1570450775.html
В Татарстане рассказали о новых случаях заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132523_0:239:3072:1967_1036x0_80_0_0_b887006fae546ef3231e3743866321ca.jpg
РИА Новости

В Татарстане рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

11:14 23.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
КАЗАНЬ, 23 апр - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 57 жителей Татарстана, 53 из них проходят лечение на дому ввиду легкой формы заболевания, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в республике составило 412, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
Республике Татарстан сегодня подтверждено 57 новых случаев коронавирусной инфекции, четыре человека госпитализированы, 53 проходят лечение на дому (легкая или бессимптомная форма)", - сказала Галимова журналистам.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
По ее информации, семь случаев инфекции являются завозными, 50 – контакты с ранее заболевшими. В числе заболевших 20 несовершеннолетних (до 18 лет), представителей возрастной группы от 30 до 50 лет – 14 человек, от 50 до 60 лет – 12 человек, старше 70 лет - три человека. Больше всего заболевших зарегистрировано в Казани – 20, Лаишевском районе – 10, Набережных Челнах – шесть.
Галимова добавила, что за последние сутки выздоровели четыре человека, всего в республике 40 выздоровевших.
Всего в Татарстане на сегодняшний день зарегистрировано 412 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, лечение в настоящее время в стационарах и на дому проходят 372 человека.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
По решению правительства Татарстана с 30 марта для всех жителей республики введен режим самоизоляции, приостановлены межмуниципальные перевозки пассажиров. Передвигаться по улицам могут работники системообразующих предприятий, их поставщиков и подрядчиков, следующие к месту работы, остальным выходить разрешено лишь в ближайшие магазин, аптеку, выбросить мусор, выгулять домашнее животное либо по неотложным целям со специальным смс-пропуском. Ранее был введен запрет на проведение всех мероприятий численностью 20 и более человек, приостановлена деятельность спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров, ночных клубов, детских игровых комнат, развлекательных организаций. Учеба в школах и вузах ведется дистанционно. В республике приостановлена работа торговых центров, торгово-развлекательных комплексов, розничных рынков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Режим карантина: российские города в условиях эпидемии коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

С 28 марта в российских регионах вводятся ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Доставщик еды в Краснодаре
1 из 15

С 28 марта в российских регионах вводятся ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Временно закрылись для посетителей залы и веранды кафе и ресторанов. Многие заведения продолжают готовить еду навынос и организуют курьерскую доставку.

Летняя терраса ресторана Краснодар временно закрыта в рамках мер противодействия распространению коронавирусной инфекции в опустевшем парке Краснодар
2 из 15

Временно закрылись для посетителей залы и веранды кафе и ресторанов. Многие заведения продолжают готовить еду навынос и организуют курьерскую доставку.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Власти Москвы и Подмосковья объявили введение всеобщего режима домашней самоизоляции. Правительство призвало регионы последовать их примеру.

Пешеход на улице Кремлевская в Казани
3 из 15

Власти Москвы и Подмосковья объявили введение всеобщего режима домашней самоизоляции. Правительство призвало регионы последовать их примеру.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

С 28 марта по 5 апреля закрыты ВДНХ, парк Горького, музеи-заповедники "Царицыно", "Коломенское", парки "Зарядье", "Сокольники", музей-усадьба "Кусково".

Музей-заповедник Коломенское закрыт для посетителей
4 из 15

С 28 марта по 5 апреля закрыты ВДНХ, парк Горького, музеи-заповедники "Царицыно", "Коломенское", парки "Зарядье", "Сокольники", музей-усадьба "Кусково".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

В Москве выходить из дома можно будет до ближайшей аптеки или магазина, либо для экстренной медицинской помощи. Позже введут спецпропуска и наказание для нарушителей режима самоизоляции.

Парящий мост парка Зарядье закрыт для посетителей
5 из 15

В Москве выходить из дома можно будет до ближайшей аптеки или магазина, либо для экстренной медицинской помощи. Позже введут спецпропуска и наказание для нарушителей режима самоизоляции.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Метро работает, но пассажиропоток существенно снизился.

Безлюдная станция Охотный ряд Московского метро
6 из 15

Метро работает, но пассажиропоток существенно снизился.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудники ГБУ "Жилищник района Вешняки" проводят дезинфекцию парковой территории от коронавирусной инфекции средством "Ниопикс" в Москве.
Сотрудники ГБУ Жилищник района Вешняки проводят дезинфекцию парковой территории от коронавирусной инфекции средством Ниопикс в Москве
7 из 15
Сотрудники ГБУ "Жилищник района Вешняки" проводят дезинфекцию парковой территории от коронавирусной инфекции средством "Ниопикс" в Москве.
© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

За нарушение карантина предусмотрены штрафы до миллиона рублей. Максимальное наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к чьей-либо гибели.

Прохожие на улице в Новосибирске
8 из 15

За нарушение карантина предусмотрены штрафы до миллиона рублей. Максимальное наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к чьей-либо гибели.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Штраф за несоблюдение карантинных мер, если из-за этого заразился и умер другой человек, составит от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.

Кафе Грильница в Новосибирске закрыла посадочные места и работает только на вынос
9 из 15

Штраф за несоблюдение карантинных мер, если из-за этого заразился и умер другой человек, составит от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Закрытый фуд-корт в торговом центре "Галерея Новосибирск".

Закрытый фуд-корт в торговом центре Галерея Новосибирск
10 из 15

Закрытый фуд-корт в торговом центре "Галерея Новосибирск".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Остановленный подъемник на курорте в Сочи. С 28 марта по 1 июня будут закрыты трассы, а также другие объекты инфраструктуры и массового отдыха курортов "Роза Хутор" и Красная Поляна.

Остановленный подъемник на курорте Красная Поляна
11 из 15

Остановленный подъемник на курорте в Сочи. С 28 марта по 1 июня будут закрыты трассы, а также другие объекты инфраструктуры и массового отдыха курортов "Роза Хутор" и Красная Поляна.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Парки Сочи временно закрыты для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса.

Женщина читает объявление о закрытие орнитологического парка в Сочи
12 из 15

Парки Сочи временно закрыты для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Временно приостановлена работа большинства объектов розничной торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

Перекрытый вход в торгово-развлекательный центр Моремолл в Сочи
13 из 15

Временно приостановлена работа большинства объектов розничной торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанк

Общественный транспорт в регионах работает по-разному. Следите за изменениями в расписании на сайтах региональных властей.

Проспект Ленина в Петрозаводске
14 из 15

Общественный транспорт в регионах работает по-разному. Следите за изменениями в расписании на сайтах региональных властей.

© РИА Новости / Игорь Подгорный
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Людям старшего поколения, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано оставаться дома.

Пустая улица Мира в центре Владикавказа
15 из 15

Людям старшего поколения, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано оставаться дома.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
1 из 15

С 28 марта в российских регионах вводятся ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
2 из 15

Временно закрылись для посетителей залы и веранды кафе и ресторанов. Многие заведения продолжают готовить еду навынос и организуют курьерскую доставку.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
3 из 15

Власти Москвы и Подмосковья объявили введение всеобщего режима домашней самоизоляции. Правительство призвало регионы последовать их примеру.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
4 из 15

С 28 марта по 5 апреля закрыты ВДНХ, парк Горького, музеи-заповедники "Царицыно", "Коломенское", парки "Зарядье", "Сокольники", музей-усадьба "Кусково".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 15

В Москве выходить из дома можно будет до ближайшей аптеки или магазина, либо для экстренной медицинской помощи. Позже введут спецпропуска и наказание для нарушителей режима самоизоляции.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
6 из 15

Метро работает, но пассажиропоток существенно снизился.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
7 из 15
Сотрудники ГБУ "Жилищник района Вешняки" проводят дезинфекцию парковой территории от коронавирусной инфекции средством "Ниопикс" в Москве.
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
8 из 15

За нарушение карантина предусмотрены штрафы до миллиона рублей. Максимальное наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к чьей-либо гибели.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
9 из 15

Штраф за несоблюдение карантинных мер, если из-за этого заразился и умер другой человек, составит от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 15

Закрытый фуд-корт в торговом центре "Галерея Новосибирск".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
11 из 15

Остановленный подъемник на курорте в Сочи. С 28 марта по 1 июня будут закрыты трассы, а также другие объекты инфраструктуры и массового отдыха курортов "Роза Хутор" и Красная Поляна.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
12 из 15

Парки Сочи временно закрыты для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
13 из 15

Временно приостановлена работа большинства объектов розничной торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
14 из 15

Общественный транспорт в регионах работает по-разному. Следите за изменениями в расписании на сайтах региональных властей.

© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
15 из 15

Людям старшего поколения, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано оставаться дома.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
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