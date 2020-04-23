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Распространение нового коронавируса
2020-04-24T13:23
https://ria.ru/20200423/1570450739.html
Челябинские власти рассказали о возможном введении цифровых пропусков
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570419452_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_d89bc6f7878f30aa2b1f8b6e6994bdee.jpg
РИА Новости

Челябинские власти рассказали о возможном введении цифровых пропусков

11:14 23.04.2020 (обновлено: 13:23 24.04.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы проверяет у пассажира такси цифровой пропуск на передвижение по Москве
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у пассажира такси цифровой пропуск на передвижение по Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 апр – РИА Новости. Система цифровых пропусков в Челябинской области будет вводиться при ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией, пропуск будет представлять собой пин-код из 11 цифр, который можно получить через региональный портал госуслуг gosuslugi74.ru, сообщил в четверг первый замгубернатора Виктор Мамин.
"Такое решение нами разработано. Сегодня я презентую, по сути, его бета-версию. Основой идентификации граждан у нас будет цифровой пропуск, который представляет собой пин-код из 11 цифр, который будет выдаваться бесплатно. Его наличие позволит гражданам старше 14 лет передвигаться в режиме самоизоляции на личном или служебном автотранспорте, а также на такси и общественном транспорте", - сказал он журналистам.
Для удобства граждан вход в систему и авторизация в ней будут осуществляться через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг, уточнил он. "У нас один из самых высоких уровней проникновения в данную систему – на портале госуслуг зарегистрировано более 2,7 миллиона жителей. Но несмотря на это, мы разработали и представим подробную инструкцию по входу в систему и в том числе по восстановлению учетных записей", - пояснил он.
По словам Мамина, ЕСИА является федеральной системой и регионом не контролируется. Поэтому регион параллельно разрабатывает и будет готов к выдаче пропусков без входа в нее или посредством других каналов связи, сказал он. "Например, для граждан без доступа в интернет мы предусматриваем возможность оформления цифрового пропуска через звонок в call-центр", - пояснил он.
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Также Мамин рассказал о процессе получения пропуска: при входе в систему из ЕСИА мы подтягиваем паспортные данные гражданина, он отвечает на 2 стандартных вопроса (есть ли симптомы инфекции и выезжал ли последние 2 недели за границу), после этого нужно выбрать способ передвижения в условиях самоизоляции. "Мы выделили 4 цели: работа – в этом случае пропуск будет выдаваться 1 раз и действовать весь режим повышенной готовности, поликлиники, больницы – 1 раз в день длительностью 8 часов, смена места самоизоляции - 2 раза в неделю, но не чаще, чем 1 раз в день, срок действия 3 часа, и поездка в личных целях – планируем 3 пропуска в неделю и действие 3 часа", – сказал Мамин.
По его данным, ограничения по последним трем целям перемещения являются в настоящее время предварительными, система будет гибкой, и в случае необходимости можно внести изменения.
На утро 23 апреля в Челябинской области зарегистрировано 173 случая коронавирусной инфекции, двое пациентов с COVID-19, у которых было онкологическое заболевание, скончались. В регионе до 30 апреля действует режим обязательной самоизоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Челябинская область
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