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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T11:13
https://ria.ru/20200423/1570450677.html
В Калининградской области выписали троих переболевших COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570301381_0:282:3072:2010_1036x0_80_0_0_a9e8d041afb0f742261c6b2471d03041.jpg
РИА Новости

В Калининградской области выписали троих переболевших COVID-19

11:13 23.04.2020
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЗнак биологической опасности
Знак биологической опасности
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Знак биологической опасности
КАЛИНИНГРАД, 23 апр - РИА Новости. Троих переболевших коронавирусом выписали в среду из больницы в Калининградской области, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За прошедшие сутки в Калининградской области трое выздоровевших. Всего выписано по выздоровлению 48 человек. Объявлено восемь новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число случаев в Калининградской области 171", - сообщили в оперштабе.
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В штабе отметили, что среди выявленных за последние сутки случаев у двоих калининградцев диагностировали пневмонию, в шести случаях заболевание протекало бессимптомно, его выявили при обследовании после контактов в больнице, на работе или в семье. Все заболевшие и инфицированные госпитализированы в стационар, определен круг общавшихся с ними, им назначили обследование в условиях изоляции по месту жительства.
По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 23 апреля на COVID-19 обследовано 13,3 тысячи человек. Выявлен 171 случай заражения, из них 48 человек выздоровели, один мужчина 1950 года рождения скончался. Под медицинским наблюдением находятся 1371 человек, в том числе 94 - в обсерваторе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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