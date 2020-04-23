В Калининградской области выписали троих переболевших COVID-19

КАЛИНИНГРАД, 23 апр - РИА Новости. Троих переболевших коронавирусом выписали в среду из больницы в Троих переболевших коронавирусом выписали в среду из больницы в Калининградской области , сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"За прошедшие сутки в Калининградской области трое выздоровевших. Всего выписано по выздоровлению 48 человек. Объявлено восемь новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число случаев в Калининградской области 171", - сообщили в оперштабе.

В штабе отметили, что среди выявленных за последние сутки случаев у двоих калининградцев диагностировали пневмонию, в шести случаях заболевание протекало бессимптомно, его выявили при обследовании после контактов в больнице, на работе или в семье. Все заболевшие и инфицированные госпитализированы в стационар, определен круг общавшихся с ними, им назначили обследование в условиях изоляции по месту жительства.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 23 апреля на COVID-19 обследовано 13,3 тысячи человек. Выявлен 171 случай заражения, из них 48 человек выздоровели, один мужчина 1950 года рождения скончался. Под медицинским наблюдением находятся 1371 человек, в том числе 94 - в обсерваторе.