Все вернувшиеся из Таиланда крымчане помещены в обсерватор

Российские туристы во время посадки на рейс 2143 Анталья – Москва авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Анталия в Турции

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Все вернувшиеся из Таиланда крымчане и севастопольцы помещены в обсерватор в Евпатории, сообщила главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская.

Самолет "Уральских авиалиний" с 68 россиянами прибыл из Таиланда в Ростов-на-Дону 21 апреля. До этого он приземлился в Сочи, где высадил 134 жителя Краснодарского края. Среди прибывших в Ростов, по данным властей Крыма, было 18 крымчан и севастопольцев, которые были отправлены в сопровождении ГИБДД на автобусе на полуостров.

"Всем, кто прибыл из Таиланда, вручены постановления об обязательной изоляции. Они находятся в евпаторийском обсерваторе под медицинским наблюдением", — сказала Пеньковская, не уточнив количество изолированных лиц.

Она отметила, что все будут обследованы на коронавирусную инфекцию на десятый день, в случае отрицательного результата будут выписаны на четырнадцатый день.

Всего на сегодняшний день в Крыму в развернутых обсерваторах находятся 98 человек, 14 человек в Ялте, остальные – в Евпатории.