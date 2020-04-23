Россия начала экспорт боевой платформы "Бумеранг"

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Рособоронэкспорт (входит в госкорпорацию "Ростех") начал продвигать на зарубежные рынки новейшую унифицированную боевую платформу "Бумеранг" разработки и производства Военно-промышленной компании, сообщил журналистам генеральный директор компании Александр Михеев.

"Старт маркетинга экспортного варианта "Бумеранга" — прекрасная новость для Рособоронэкспорта и наших партнеров. Боевая платформа разработана по заданию Минобороны России, что уже говорит о ее высочайших боевых и эксплуатационных возможностях, отвечающих современным и перспективным требованиям ведения боевых действий. Уникальность платформы заключается в возможности создавать на ее базе машины самого широкого спектра применения с различным вооружением и оборудованием", — сказал он.

По словам Михеева, интерес к "Бумерангу" уже проявили страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ. Объем экспорта он оценил примерно в миллиард долларов.

"Бумеранг" — амфибийная боевая машина с колесной формулой 8х8. Она позволяет решать многие боевые задачи и даже задачи мирного времени: отражать агрессию вероятного противника, защищать рубежи государства и бороться с террористическими группировками, а также помогать населению в случае стихийных бедствий и катастроф.

Как рассказал Михеев, разработчики машины учли современные требования мирового рынка и приняли новую компоновочную схему: отделение управления — впереди слева, моторно-трансмиссионное отделение — впереди справа, боевое отделение — в середине, а отделение десанта — в кормовой части. В "Бумеранге" может размещаться до 11 человек, посадка и высадка производится через верхние люки и кормовую дверь или рампу.

На платформу могут монтироваться боевые модули — дистанционно-управляемые и обитаемые с пулеметным, пушечным или комбинированным вооружением: 30-миллиметровая автоматическая пушка и спаренный с ней 7,62-миллиметровый пулемет, 30-миллиметровый автоматический гранатомет и две пусковые установки с двумя ПТРК на каждой, а также 12,7-миллиметровый пулемет "Корд" в варианте для БТР.

Для управления вооружением и ведения прицельной стрельбы в состав современной цифровой системы управления огнем входят двухплоскостной стабилизатор вооружения, многоканальный оптико-электронный прицельный комплекс с встроенным лазерным дальномером и автоматизированные места наводчика и командира с многофункциональным дисплеем и встроенным баллистическим вычислителем.

В зависимости от вооружения боевая машина, созданная на шасси унифицированной колесной платформы, может с места, с ходу и на плаву в любое время суток и любых погодных условиях поражать различные цели — живую силу, огневые точки, бронированные и небронированные цели, в том числе низкоскоростные воздушные.

Высокие характеристики подвижности и плавность хода обеспечивают полный привод на все восемь колес, независимая подвеска, экономичный дизельный двигатель мощностью 750 лошадиных сил. Машина может с легкостью преодолевать препятствия, развивать на шоссе скорость более 100 километров в час и имеет запас хода не менее 800 километров. Для повышения проходимости на бронемашине установлена лебедка с тяговым усилием десять тонн.

Наиболее выгодно отличают "Бумеранг" от зарубежных аналогов амфибийные свойства — машина может преодолевать водные преграды даже при волнении в три балла. На воде она развивает скорость не менее десяти километров в час, а запаса хода хватает до 12 часов.