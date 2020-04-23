В Нижегородской области число заболевших COVID-19 превысило 1000 человек

"По состоянию на 23 апреля, в Нижегородской области подтверждено еще 73 случая заражения коронавирусной инфекцией. В регионе верифицированы пробы на коронавирус у 1002 человек. Уже 77 человек выздоровели и выписаны", - говорится в сообщении.

"Преодолен рубеж в тысячу человек, но не нужно акцентировать внимание на этой цифре. Мы видим, что коронавирусная инфекция распространяется, однако благодаря принимаемым мерам и самодисциплине большинства нижегородцев это происходит не так стремительно, как могло бы. Хочу добавить, что, к сожалению, на сегодняшний день число летальных случаев в регионе достигло 7 человек: у 74-летней женщины анамнез был осложнен сердечной недостаточностью", - сказал губернатор.