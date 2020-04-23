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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-23T11:04
https://ria.ru/20200423/1570449988.html
В Нижегородской области число заболевших COVID-19 превысило 1000 человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569652589_286:539:2969:2048_1036x0_80_0_0_b09a9a603ffd73d54ff544356364c481.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области число заболевших COVID-19 превысило 1000 человек

11:04 23.04.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в больнице № 15 им. Филатова
Медицинский работник в больнице № 15 им. Филатова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 73 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших превысило 1 тысячу, выписаны 77 пациентов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее на территории Нижегородской области было зафиксировано 929 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 60 излечившихся пациентов выписаны из больницы.
"По состоянию на 23 апреля, в Нижегородской области подтверждено еще 73 случая заражения коронавирусной инфекцией. В регионе верифицированы пробы на коронавирус у 1002 человек. Уже 77 человек выздоровели и выписаны", - говорится в сообщении.
Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, ключевым фактором предотвращения распространения инфекции остается жесткое соблюдение требований режима повышенной готовности.
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15 апреля, 10:44Распространение нового коронавируса
"Преодолен рубеж в тысячу человек, но не нужно акцентировать внимание на этой цифре. Мы видим, что коронавирусная инфекция распространяется, однако благодаря принимаемым мерам и самодисциплине большинства нижегородцев это происходит не так стремительно, как могло бы. Хочу добавить, что, к сожалению, на сегодняшний день число летальных случаев в регионе достигло 7 человек: у 74-летней женщины анамнез был осложнен сердечной недостаточностью", - сказал губернатор.
Он подчеркнул, что в Нижегородской области увеличивается число тех, кто протестирован на коронавирус: сейчас исследования проведены для 49 323 человек. "Прежде всего тестирование организуется среди тех людей, которые относятся к группе риска: это контактировавшие с зараженными и приехавшие из регионов с высоким уровнем заболеваемости", - пояснил глава региона.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаГлеб НикитинНижегородская областьОбщество
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