В оперштабе назвали возраст заразившихся коронавирусом в Москве

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Более 80% новых заболевших коронавирусом в Москве моложе 65 лет, только 3% среди новых заболевших – дети, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 1959 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией... 40,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 37,5% – от 46 до 65 лет, 11,5% - от 66 до 79 лет, еще 7,5% – старше 80 лет. Также 3% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Всего в Москве к настоящему моменту зафиксирован 33 940 случаев коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.