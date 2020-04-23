В оперштабе назвали возраст заразившихся коронавирусом в Москве

"В столице подтверждено 1959 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией... 40,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 37,5% – от 46 до 65 лет, 11,5% - от 66 до 79 лет, еще 7,5% – старше 80 лет. Также 3% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.