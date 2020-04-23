Меркель заявила о промежуточном успехе в борьбе с коронавирусом

БЕРЛИН, 23 апр - РИА Новости. В борьбе с коронавирусом в ФРГ достигнут промежуточный успех, но ситуация в целом остается хрупкой, заявила, выступая в бундестаге, канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Индикаторы показывают, что мы развиваемся в верном направлении, например, снижение среднего количества случаев заболевания, вызванного одним больным, ежедневно число выздоровевших превышает число новых заболевших. Это промежуточный успех, но поскольку эти цифры вызывают надежду, должна сказать, что этот промежуточный итог хрупок", - сказала Меркель.
Она добавила, что общая ситуация "обманчива, мы еще далеко не преодолели кризис".
Число случаев заражения коронавирусом в Германии составило 148 046 (+2352 за сутки), скончались 5094 (+215), сообщил ранее институт Роберта Коха.
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