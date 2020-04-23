Меркель заявила о промежуточном успехе в борьбе с коронавирусом

"Индикаторы показывают, что мы развиваемся в верном направлении, например, снижение среднего количества случаев заболевания, вызванного одним больным, ежедневно число выздоровевших превышает число новых заболевших. Это промежуточный успех, но поскольку эти цифры вызывают надежду, должна сказать, что этот промежуточный итог хрупок", - сказала Меркель.