В Сочи полицейских подозревают в получении взятки в два миллиона рублей

СОЧИ, 23 апр – РИА Новости. Два полицейских в Два полицейских в Сочи подозреваются в получении взятки, рассказали РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю , в свою очередь источник в правоохранительных органах уточнил, что сумма взятки – два миллиона рублей.

По данным представителя СК , уголовное дело о взяточничестве возбуждено в Адлерском районе Сочи.

"Два сотрудника полиции обвиняются в получении взятки в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Местный житель также обвиняется в посредничестве во взяточничестве. Им предъявлено обвинение. Расследование продолжается", - пояснил представитель ведомства.

Он не уточнил, сотрудники какого отдела полиции подозреваются в преступлении, но не полка ДПС.