Аникеев рассчитывает быть потерпевшим в деле о просроченных аппаратах ИВЛ

"Я приветствую возбуждение уголовного дела и рассчитываю, что буду признан потерпевшим. Мне жаль, так как я искренне хотел помочь и выделил средства. Техника была поставлена в больницу по рекомендации главврача. Областные власти были в курсе — аппараты забирали сотрудники департамента здравоохранения. Не сниманию с себя ответственности за то, что доверился медучреждению", — приводит пресс-служба слова Аникеева.