Аникеев рассчитывает быть потерпевшим в деле о просроченных аппаратах ИВЛ

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев заявил, что приветствует возбуждение уголовного дела о поставке просроченных аппаратов ИВЛ во Владимирскую больницу и рассчитывает, что будет признан потерпевшим в этом деле, сообщает пресс-служба ЕР.
В ЕР напомнили, что две недели назад благотворительный фонд Аникеева сообщил о закупке 50 аппаратов искусственной вентиляции легких. Они были переданы департаменту здравоохранения Владимирской области, а затем в больницу. Вслед за этим местные СМИ сообщили, что у аппаратов ИВЛ истек срок годности. По результатам прокурорской проверки СК возбудил уголовное дело за "обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий".
"Я приветствую возбуждение уголовного дела и рассчитываю, что буду признан потерпевшим. Мне жаль, так как я искренне хотел помочь и выделил средства. Техника была поставлена в больницу по рекомендации главврача. Областные власти были в курсе — аппараты забирали сотрудники департамента здравоохранения. Не сниманию с себя ответственности за то, что доверился медучреждению", — приводит пресс-служба слова Аникеева.
При этом в облздраве опровергли информацию о ненадлежащем качестве аппаратов ИВЛ. Согласно ответу чиновников, они "полностью пригодны для аппаратной поддержки пациентов с дыхательной недостаточностью".
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