Власти Мурманской области ограничат выезд из Печенгского района

МУРМАНСК, 23 апр – РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение ограничить выезд из Печенгского района, граничащего в Норвегией, для предотвращения распространения коронавируса, сообщил оперштаб региона.
"В Печенгском районе вводятся дополнительные ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса. С 12.00 23 апреля выезд из района будет ограничен. Таким образом, до 30 апреля на территории будут действовать ограничения на въезд и выезд", - сообщили в штабе.
Отмечается, что въезд разрешён жителям с пропиской и регистрацией в районе, выезд — по согласованию с главой местной администрации, также въезд и выезд разрешён тем, кто исполняет рабочие и договорные обязательства, МВД, МЧС, скорой и другим экстренным службам. При въезде в район через КПП обязательно проводится термометрия.
На утро четверга в Мурманской области зафиксировано 606 случаев заражения коронавирусной инфекцией, большинство – 451 на промплощадке строительства центра морских сооружений в Белокаменке, 14 случаев зафиксировано в Печенгском районе.
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