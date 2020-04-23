Власти Мурманской области ограничат выезд из Печенгского района

"В Печенгском районе вводятся дополнительные ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса. С 12.00 23 апреля выезд из района будет ограничен. Таким образом, до 30 апреля на территории будут действовать ограничения на въезд и выезд", - сообщили в штабе.