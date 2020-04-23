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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T10:58
https://ria.ru/20200423/1570449602.html
Власти Мурманской области ограничат выезд из Печенгского района
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569948508_0:118:2995:1803_1036x0_80_0_0_5bbb6bc8f10a14d4bcbe5d288bf00ba8.jpg
РИА Новости

Власти Мурманской области ограничат выезд из Печенгского района

10:58 23.04.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАппарат ИВЛ в Мурманской областной клинической больнице
Аппарат ИВЛ в Мурманской областной клинической больнице
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Аппарат ИВЛ в Мурманской областной клинической больнице. Архивное фото
МУРМАНСК, 23 апр – РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение ограничить выезд из Печенгского района, граничащего в Норвегией, для предотвращения распространения коронавируса, сообщил оперштаб региона.
"В Печенгском районе вводятся дополнительные ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса. С 12.00 23 апреля выезд из района будет ограничен. Таким образом, до 30 апреля на территории будут действовать ограничения на въезд и выезд", - сообщили в штабе.
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Отмечается, что въезд разрешён жителям с пропиской и регистрацией в районе, выезд — по согласованию с главой местной администрации, также въезд и выезд разрешён тем, кто исполняет рабочие и договорные обязательства, МВД, МЧС, скорой и другим экстренным службам. При въезде в район через КПП обязательно проводится термометрия.
На утро четверга в Мурманской области зафиксировано 606 случаев заражения коронавирусной инфекцией, большинство – 451 на промплощадке строительства центра морских сооружений в Белокаменке, 14 случаев зафиксировано в Печенгском районе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Печенгский районНорвегияМурманская областьОбщество
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