Коронавирусом заразился 71 сотрудник ракетно-космической отрасли России

"Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией (2019-NCOV) на 10.30 23.04.2020: всего заболевших - 71, выздоровевших - 6, умерших - 2", - написал он в своем Twitter.

Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией (2019-NCOV) на 10:30 23.04.2020 ВСЕГО ЗАБОЛЕВШИХ - 71, ВЫЗДОРОВЕВШИХ - 6, УМЕРШИХ - 2

Семнадцатого апреля в пресс-службе госкорпорации сообщали о 42 заразившихся и двух умерших. Всего в отрасли работает около 200 тысяч человек.