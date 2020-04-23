Коронавирусом заразился 71 сотрудник ракетно-космической отрасли России

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом сотрудников российской ракетно-космической отрасли достигло 71, выздоровели 6, сообщил в четверг глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией (2019-NCOV) на 10.30 23.04.2020: всего заболевших - 71, выздоровевших - 6, умерших - 2", - написал он в своем Twitter.
Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией (2019-NCOV) на 10:30 23.04.2020— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) April 23, 2020
ВСЕГО ЗАБОЛЕВШИХ - 71,
ВЫЗДОРОВЕВШИХ - 6,
УМЕРШИХ - 2
Семнадцатого апреля в пресс-службе госкорпорации сообщали о 42 заразившихся и двух умерших. Всего в отрасли работает около 200 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.