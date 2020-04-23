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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T10:53
https://ria.ru/20200423/1570449317.html
Экс-замгенсека ООН призвал к совместной борьбе с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/147903/58/1479035832_0:0:7361:4140_1036x0_80_0_0_f9789eaeadfcdcd3536f972eeb5229f5.jpg
РИА Новости

Экс-замгенсека ООН призвал к совместной борьбе с коронавирусом

10:53 23.04.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловСергей Орджоникидзе
Сергей Орджоникидзе
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Сергей Орджоникидзе. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Все страны должны совместно вести борьбу с COVID-19, если некоторые государства в условиях пандемии будут применять санкции, то эта борьба будет затруднена или невозможна, считает экс-замгенсека ООН, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе.
По словам Орджоникидзе, для борьбы с COVID-19 требуются решительные и скоординированные усилия всех стран мира, в условиях пандемии сложно переоценить важность диалога между государствами.
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"На фоне серьезного ухудшения эпидемиологической обстановки в мире в связи с пандемией COVID-19 страны и народы должны сплачиваться перед лицом общей угрозы, сотрудничать в решении проблем, а не оказывать политическое, экономическое и иное давление друг на друга, нарушая тем самым грубейшим образом международное право. Я считаю, что бороться с вирусом можно лишь всем странам совместно. Если некоторые государства будут продолжать свою санкционную политику, то совместная борьба с коронавирусом, то есть поиск лекарств, создание вакцин, распространение средств защиты будут весьма затруднены или вообще невозможны", - сказал он в ходе видеоконференции Общественной палаты РФ с Экономическим и социальным советом (ЭСС) Китая.
Орджоникидзе также отметил, что Россия призывает другие страны воздержаться от попыток политизировать проблему с COVID-19.
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Схожую точку зрению выразил вице-президент Экономического и социального совета (ЭСС) Китая Шан Фулин. "Китай верит, что основные инфекционные заболевания являются врагами всего человечества. И международному сообществу необходимо укреплять доверие и работать сообща, проявлять солидарность, чтобы объединять усилия в этой человеческой борьбе с основными инфекционными заболеваниями", - сказал Шан Фулин.
Экономический и социальный совет Китая (ЭСС) является некоммерческой организацией, в которую входят представители общественных и экономических институтов, исследовательских центров и бизнес-сообщества КНР. ЭСС основан в 2001 году. Совет состоит из экспертов и учёных в области экономики, социальных наук, а также руководителей и высших менеджеров соответствующих организаций. В партийно-административной системе КНР ЭСС является структурой, подведомственной Народному политическому консультативному совету Китая (НПКСК).
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей ОрджоникидзеЗдоровье - ОбществоВОЗКитайООНВ мире
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