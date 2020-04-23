Экс-замгенсека ООН призвал к совместной борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Все страны должны совместно вести борьбу с Все страны должны совместно вести борьбу с COVID-19 , если некоторые государства в условиях пандемии будут применять санкции, то эта борьба будет затруднена или невозможна, считает экс-замгенсека ООН , заместитель секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе

По словам Орджоникидзе, для борьбы с COVID-19 требуются решительные и скоординированные усилия всех стран мира, в условиях пандемии сложно переоценить важность диалога между государствами.

"На фоне серьезного ухудшения эпидемиологической обстановки в мире в связи с пандемией COVID-19 страны и народы должны сплачиваться перед лицом общей угрозы, сотрудничать в решении проблем, а не оказывать политическое, экономическое и иное давление друг на друга, нарушая тем самым грубейшим образом международное право. Я считаю, что бороться с вирусом можно лишь всем странам совместно. Если некоторые государства будут продолжать свою санкционную политику, то совместная борьба с коронавирусом, то есть поиск лекарств, создание вакцин, распространение средств защиты будут весьма затруднены или вообще невозможны", - сказал он в ходе видеоконференции Общественной палаты РФ с Экономическим и социальным советом (ЭСС) Китая

Орджоникидзе также отметил, что Россия призывает другие страны воздержаться от попыток политизировать проблему с COVID-19.

Схожую точку зрению выразил вице-президент Экономического и социального совета (ЭСС) Китая Шан Фулин. "Китай верит, что основные инфекционные заболевания являются врагами всего человечества. И международному сообществу необходимо укреплять доверие и работать сообща, проявлять солидарность, чтобы объединять усилия в этой человеческой борьбе с основными инфекционными заболеваниями", - сказал Шан Фулин.

Экономический и социальный совет Китая (ЭСС) является некоммерческой организацией, в которую входят представители общественных и экономических институтов, исследовательских центров и бизнес-сообщества КНР. ЭСС основан в 2001 году. Совет состоит из экспертов и учёных в области экономики, социальных наук, а также руководителей и высших менеджеров соответствующих организаций. В партийно-административной системе КНР ЭСС является структурой, подведомственной Народному политическому консультативному совету Китая (НПКСК).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.