Житель Якутии перевозил пассажиров в багажнике, чтобы избежать штрафов

ЯКУТСК, 23 апр – РИА Новости. Сотрудники Сотрудники ГИБДД обнаружили трех пассажиров в багажнике микроавтобуса, направлявшегося из города Олекминск в Якутск , водитель хотел избежать штрафа за нарушение введенного запрета на межмуниципальные перевозки, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД МВД по региону.

Ранее сообщалось, что указом главы республики с 15 по 30 апреля в Якутии приостановлена перевозка пассажиров на такси и автобусах по дорогам федерального, регионального и местного значения в целях недопущения коронавируса.

В четверг одного из нарушителей указа инспекторы задержали по маршруту Олекминск – Якутск.

"Многие перевозчики продолжают игнорировать это требование (приостановить межмуниципальные перевозки - ред.), создавая при этом угрозу жизни не только себе, но и окружающим. Так, сегодня 23 апреля сотрудниками ОГИБДД Хангаласского района на 37-м километре РАД "Умнас" была остановлена автомашина "ГАЗ 2752", которым управлял 31-летний мужчина. В салоне микроавтобуса на переднем сидении находился один пассажир. Каково же было удивление полицейских, когда при осмотре транспортного средства в багажнике были обнаружены еще три человека", - рассказали в пресс-службе.

Как выяснилось, таксист взял с каждого пассажира по 6 тысяч рублей. При этом троим из них он предложил ехать в багажнике, на что те согласились.

В отношении водителя составлены административные материалы. Отмечается, что за невыполнение правил режима повышенной готовности в Якутии предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.