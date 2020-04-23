В кузбасской деревне загорелись семь домов

КЕМЕРОВО, 23 апр — РИА Новости. Семь частных домов загорелись в деревне Постниково Ижморского района Кемеровской области, по оперативным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.
"Пожар семи домов частных, задействовано от МЧС России десять единиц техники, группировка наращивается, силы и средства МЧС работают. По оперативным данным, пострадавших нет, но все может меняться", — рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
© Фото : ГУ МЧС по Кемеровской областиСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в деревне Постниково Ижморского района Кемеровской области
© Фото : ГУ МЧС по Кемеровской области
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в деревне Постниково Ижморского района Кемеровской области
Вертолет Ми-8 с водосливным устройством емкостью пять тонн готовится к тушению пожара, который возник из-за от пала сухой растительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Как уточняется в Telegram-канале губернатора Кузбасса, из-за пожара глава региона прервал рабочую поездку в Яшкинском муниципальном округе и направился на место происшествия.