В Астраханской области выявили 21 случай заражения коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апр - РИА Новости. Еще 21 человек заразился Еще 21 человек заразился коронавирусом Астраханской области , общее число заболевших составило 186 человек, сообщает управление администрации губернатора региона.

"По данным министерства здравоохранения, на 23 апреля в Астраханской области зарегистрированы 186 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них за минувшие сутки - плюс 21 человек", - говорится в сообщении.

Всего за весь период эпидемии 27 ранее заболевших и получивших положительный диагноз выздоровели и были выписаны, три человека умерли.

В качестве контактных лиц на учете состоит почти 2,8 тысячи человек. Под амбулаторным наблюдением находятся 1,5 тысячи человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.