Напавших на врача жителей Кировской области поместили под домашний арест

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр — РИА Новости. Мера пресечения в виде домашнего ареста избрана двум жителям Кировской области, подозреваемым в нанесении побоев фельдшеру скорой медицинской помощи, сообщается на сайте СК РФ.
По версии следствия, 17 апреля в городе Кирово-Чепецке около дома № 16 по проспекту России двое мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, напали на фельдшера скорой помощи и избили его. Медик был госпитализирован. В региональном минздраве агентству заявили, что скорая приехала, чтобы фельдшер мог взять у жильцов дома мазки на коронавирус. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои из хулиганских побуждений).
"В отношении мужчин избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. Вину в инкриминируемом им деянии они признали. Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.
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