Напавших на врача жителей Кировской области поместили под домашний арест

"В отношении мужчин избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. Вину в инкриминируемом им деянии они признали. Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.