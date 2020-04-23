Власти Магадана объявили конкурс на пошив креативных масок

МАГАДАН, 23 апр - РИА Новости, Людмила Щербакова. Власти Магадана объявили конкурс на пошив оригинальных масок, сейчас организуют призовой фонд, сообщил на брифинге журналистам мэр города Юрий Гришан.
По последней информации, в Магаданской области коронавирусом заразились 76 человек. Власти региона объявили режим строгой самоизоляции и призывают жителей выходить из дома в защитных масках. Но в аптеках масок сейчас нет, магаданцам рекомендуют шить их самостоятельно.
"Магаданцы - очень творческие люди, и это проявляется даже в изготовлении средств индивидуальной защиты - масок. Мною дано поручение сотрудникам организовать городской конкурс по пошиву оригинальных СИЗ. Вчера увидел очень интересные экземпляры у жителей Уптара. Это и красиво, и индивидуально, и полезно, и эффективно. Сейчас маска становится элементом гардероба. Думаю, конкурс получится. Мы организуем призовой фонд и отметим самых оригинальных изготовителей масок", - заявил мэр Магадана.
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