Власти Магадана объявили конкурс на пошив креативных масок

"Магаданцы - очень творческие люди, и это проявляется даже в изготовлении средств индивидуальной защиты - масок. Мною дано поручение сотрудникам организовать городской конкурс по пошиву оригинальных СИЗ. Вчера увидел очень интересные экземпляры у жителей Уптара. Это и красиво, и индивидуально, и полезно, и эффективно. Сейчас маска становится элементом гардероба. Думаю, конкурс получится. Мы организуем призовой фонд и отметим самых оригинальных изготовителей масок", - заявил мэр Магадана.