Ржевское предприятие готово нарастить выпуск СКБ для ИВЛ

Система клапанная быстроразборная (СКБ) для подключения к аппаратам ИВЛ

ТВЕРЬ, 23 апр – РИА Новости. Ржевское электромеханическое предприятие готово еженедельно отгружать по двести комплектов быстроразъемных клапанных систем (СКБ), позволяющих оперативно подключать аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) к магистрали подачи кислорода, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Тверской области.

Для изготовления систем используются новые станки с числовым программным управлением, изготовленные в Тверской области. Для нанесения защитных покрытий используется новейшее оборудование для модифицирования поверхностей. Герметизация неразъемных стыков корпусных деталей выполняется с применением вакуумного оборудования. Изделия также проходят испытания согласно техническим условиям на изготовление медицинского оборудования.

В пресс-службе уточнили, что предприятие уже отправило первую партию - пятьдесят СКБ – в тверские клиники, а до конца недели отгрузит еще двести.

"Далее предприятие планирует увеличивать объемы поставок и отгружать уже по двести комплектов СКБ) в неделю", - сообщает пресс-служба.

Вопрос об обеспеченности регионов необходимым медоборудованием в условиях пандемии коронавируса в том числе обсуждался на заседании Координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в России. В его работе, которое прошло в режиме видеоконференции, принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя

Пресс-служба областного кабинета министров напоминает, что в Верхневолжье 12 производств были перепрофилированы на выпуск востребованной продукции в текущей эпидемиологической ситуации.