Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-04-23T10:45
https://ria.ru/20200423/1570448775.html
Ржевское предприятие готово нарастить выпуск СКБ для ИВЛ
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570448469_0:14:1200:689_1036x0_80_0_0_4b8d331998508716f214a00f5e945d52.jpg
РИА Новости

Ржевское предприятие готово нарастить выпуск СКБ для ИВЛ

10:45 23.04.2020
173
© Фото : Публичное акционерное общество "Электромеханика"Система клапанная быстроразборная (СКБ) для подключения к аппаратам ИВЛ
Система клапанная быстроразборная (СКБ) для подключения к аппаратам ИВЛ
© Фото : Публичное акционерное общество "Электромеханика"
ТВЕРЬ, 23 апр – РИА Новости. Ржевское электромеханическое предприятие готово еженедельно отгружать по двести комплектов быстроразъемных клапанных систем (СКБ), позволяющих оперативно подключать аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) к магистрали подачи кислорода, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Тверской области.
Для изготовления систем используются новые станки с числовым программным управлением, изготовленные в Тверской области. Для нанесения защитных покрытий используется новейшее оборудование для модифицирования поверхностей. Герметизация неразъемных стыков корпусных деталей выполняется с применением вакуумного оборудования. Изделия также проходят испытания согласно техническим условиям на изготовление медицинского оборудования.
В пресс-службе уточнили, что предприятие уже отправило первую партию - пятьдесят СКБ – в тверские клиники, а до конца недели отгрузит еще двести.
"Далее предприятие планирует увеличивать объемы поставок и отгружать уже по двести комплектов СКБ) в неделю", - сообщает пресс-служба.
Палата в роддоме
22 апреля, 12:58Тверская область
Тверской роддом получит новую медаппаратуру
Вопрос об обеспеченности регионов необходимым медоборудованием в условиях пандемии коронавируса в том числе обсуждался на заседании Координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в России. В его работе, которое прошло в режиме видеоконференции, принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Пресс-служба областного кабинета министров напоминает, что в Верхневолжье 12 производств были перепрофилированы на выпуск востребованной продукции в текущей эпидемиологической ситуации.
На предприятиях региона налажено производство средств индивидуальной защиты - медицинских костюмов и халатов, медицинских перчаток и масок, бахил, а также кожных антисептиков.
200000
Тверская областьКоронавирус в РоссииИгорь Руденя
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты назвали возможный сценарий пика коронавируса в России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:58Посольство России в Китае пытается решить проблему с фурами на границе
09:57В Каспийском море нашли тела двух пропавших в 2015 году нефтяников
09:56Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги
09:56В Воронежской области выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом
09:53Учебный год в Подмосковье завершится по графику
09:53В Челябинской области умерла пациентка с коронавирусом
09:48В Пермском крае умер девятнадцатый пациент с COVID-19
09:48В Берлине возложили венки к Мемориалу павшим советским воинам
09:47В МЧС предупредили о погодных аномалиях в регионах
09:42Экс-дипломат рассказал о планах Гитлера по геноциду народов СССР
09:38Cамолет индийских ВВС МиГ-29 разбился в провинции Пенджаб
09:36Инфекционисты назвали возможный сценарий пика коронавируса в России
09:34Премьер Украины призвал не забывать, как легко потерять мир
09:34Ветеран, бравший Берлин: о Победе я узнал, когда перестали стрелять
09:33Число жертв паводка в Руанде достигло 72
09:33В киосках и на автостанциях в Подмосковье будут продавать маски
09:31Неверов предложил ЦБ пересчитать стоимость ОСАГО для перевозчиков
09:30Священник рассказал, когда в храмах РПЦ закончатся деньги из-за эпидемии
09:29Российский посол рассказал о ситуации с въездом в Китай
09:28Обвинившая Байдена в изнасиловании женщина призвала его к ответственности
Лента новостейМолния