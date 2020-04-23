Власти Крыма озвучили список организаций, которые смогут работать с 1 мая

"Разрешено будет работать организациям и индивидуальным предпринимателям (ИП), предоставляющим услуги салонов красоты, парикмахерских, организации и ИП по ремонту компьютеров, предметов личного потребления, ремонт обуви, стирку и химчистку, торговлю строительными материалами, магазины сантехники и хозтоваров с 1 мая", - сказал в ходе заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции глава правительства региона Юрий Гоцанюк.