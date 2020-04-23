Власти Крыма озвучили список организаций, которые смогут работать с 1 мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Власти Республики Крым озвучили список организаций и сфер предпринимательской деятельности, которые смогут начать работу с 1 мая.
Ранее в Крыму из-за опасности распространения коронавируса была разрешена только работа предприятий, отвечающих за жизнеобеспечение и торговлю товарами первой необходимости, а также осуществляющих строительно-монтажные работы.
"Разрешено будет работать организациям и индивидуальным предпринимателям (ИП), предоставляющим услуги салонов красоты, парикмахерских, организации и ИП по ремонту компьютеров, предметов личного потребления, ремонт обуви, стирку и химчистку, торговлю строительными материалами, магазины сантехники и хозтоваров с 1 мая", - сказал в ходе заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции глава правительства региона Юрий Гоцанюк.
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Разрешено также будет работать организациям, предоставляющим кадастровые услуги, услуги инженерно-технического проектирования, исследования и анализов, а также продавцам автодеталей и запчастей, отметили власти. Список организаций и сфер экономической деятельности может быть расширен, отметил в ходе заседания глава Крыма Сергей Аксенов. Он добавил, что все руководители предприятий, которые начнут работу, должны подписать согласие на проверку со стороны Роспотребнадзора на предмет соблюдения мер эпидемиологической безопасности.
Режим всеобщей самоизоляции населения в Крыму установлен до 30 апреля. Улицы патрулируют сотрудники полиции и Росгвардии.
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