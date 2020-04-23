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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T10:42
https://ria.ru/20200423/1570448646.html
Китай выделил ВОЗ 30 миллионов долларов для борьбы с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569761655_0:373:2824:1962_1036x0_80_0_0_709589d52fdd6c146ea0cad18385194e.jpg
РИА Новости

Китай выделил ВОЗ 30 миллионов долларов для борьбы с COVID-19

10:42 23.04.2020
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© REUTERS / Denis Balibouse/File PhotoЛоготип Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здания в Женеве
Логотип Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здания в Женеве
© REUTERS / Denis Balibouse/File Photo
ПЕКИН, 23 апр - РИА Новости. Китай принял решение выделить ВОЗ еще 30 миллионов долларов для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, говорится в Twitter официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.
"Китай решил выделить ВОЗ дополнительно ещё 30 миллионов долларов наличными для поддержки в глобальной борьбе с COVID-19, в частности для улучшения и развития систем здравоохранения развивающихся стран", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Китай выделил ВОЗ 20 миллионов долларов 11 марта.
"В этот важный момент поддержка ВОЗ - это поддержка мультилатерализма и международной солидарности, - написала Хуа Чуньин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хуа ЧуньинВОЗКитайВ мире
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