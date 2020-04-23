Китай выделил ВОЗ 30 миллионов долларов для борьбы с COVID-19

ПЕКИН, 23 апр - РИА Новости. Китай принял решение выделить ВОЗ еще 30 миллионов долларов для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, говорится в Twitter официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.
"Китай решил выделить ВОЗ дополнительно ещё 30 миллионов долларов наличными для поддержки в глобальной борьбе с COVID-19, в частности для улучшения и развития систем здравоохранения развивающихся стран", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Китай выделил ВОЗ 20 миллионов долларов 11 марта.
"В этот важный момент поддержка ВОЗ - это поддержка мультилатерализма и международной солидарности, - написала Хуа Чуньин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.